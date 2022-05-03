Learner Reviews & Feedback for Введение в HTML5 by University of Michigan
About the Course
Кажется, что благодаря растущему количеству программ создать веб-страницу теперь может любой. Но что, если вы действительно хотите понять, как была создана страница? Есть отличные учебники и онлайн-ресурсы для изучения веб-дизайна, но для понимания большинства из этих ресурсов требуются некоторые базовые знания. Этот курс разработан для помощи новичкам, которые хотят обрести уверенность и новые знания. Мы рассмотрим теорию (что на самом деле происходит, когда вы нажимаете на ссылку на веб-странице?), практику (что нужно знать, чтобы создать свою собственную страницу?) и некоторые упущенные моменты (у вас есть страница, что вам делать с ней?). На протяжении всего курса особое внимание будет уделяться соблюдению синтаксических стандартов для валидации и семантических стандартов для обеспечения доступности веб-страницы для пользователей с ограниченными возможностями. Учебник, который мы используем — «Недостающее звено: введение в веб-разработку и программирование» (The Missing Link: An Introduction to Web Development and Programming) Майкла Мендеса — доступен на сайте www.opensuny.org.
Этот курс подойдет самым разным людям, но особенно тем, кто хотел бы получить пошаговое описание базовых вещей. Для этого курса нет обязательных требований, и предполагается, что учащиеся не имеют навыков программирования и опыта работы в сфере ИТ. Курс завершится небольшим финальным проектом, который потребует создания очень простой страницы со ссылками и изображениями. Основное внимание в этом курсе уделяется базовым вещам, а не внешнему виду. Вы можете посмотреть образец окончательной страницы по ссылке http://intro-webdesign.com/html5-plain.html.
Это первый курс специализации «Веб-дизайн для всех». Последующие курсы сосредоточены на востребованных на рынке труда навыках стилизации страницы с помощью CSS3, добавления интерактивности с помощью JavaScript и расширенной стилизации с использованием респонсивного дизайна. Вы можете посмотреть образец сайта с дипломной работы курса по ссылке http://intro-webdesign.com/...