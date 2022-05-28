About this Course

2,978 recent views
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Approx. 13 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Web Design
  • Html
  • C Dynamic Memory Allocation
  • Web Page
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 13 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Неделя 1

3 hours to complete
6 videos (Total 51 min), 9 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Неделя 2.

4 hours to complete
10 videos (Total 90 min), 4 readings, 1 quiz
Week
3

Week 3

5 hours to complete

Неделя 3.

5 hours to complete
11 videos (Total 72 min), 7 readings, 3 quizzes

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