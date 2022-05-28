Кажется, что благодаря растущему количеству программ создать веб-страницу теперь может любой. Но что, если вы действительно хотите понять, как была создана страница? Есть отличные учебники и онлайн-ресурсы для изучения веб-дизайна, но для понимания большинства из этих ресурсов требуются некоторые базовые знания. Этот курс разработан для помощи новичкам, которые хотят обрести уверенность и новые знания. Мы рассмотрим теорию (что на самом деле происходит, когда вы нажимаете на ссылку на веб-странице?), практику (что нужно знать, чтобы создать свою собственную страницу?) и некоторые упущенные моменты (у вас есть страница, что вам делать с ней?). На протяжении всего курса особое внимание будет уделяться соблюдению синтаксических стандартов для валидации и семантических стандартов для обеспечения доступности веб-страницы для пользователей с ограниченными возможностями. Учебник, который мы используем — «Недостающее звено: введение в веб-разработку и программирование» (The Missing Link: An Introduction to Web Development and Programming) Майкла Мендеса — доступен на сайте www.opensuny.org.
Введение в HTML5University of Michigan
About this Course
Skills you will gain
- Web Design
- Html
- C Dynamic Memory Allocation
- Web Page
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
Неделя 1
На этой неделе мы раскроем «тайну» Интернета. Что происходит, когда вы вводите URL-ссылку в свой браузер, и веб-страница волшебным образом появляется на вашем экране? Что такое HTML5 и что случилось с HTML 1–4? Мы также рассмотрим некоторые практические понятия, которые вам понадобится усвоить, прежде чем начать писать собственные страницы.
Неделя 2.
На этой неделе вам нужно будет вдохнуть поглубже и погрузиться в написание кода. Я расскажу о большом количестве HTML-тегов, но важно, чтобы вы практиковались, а не просто слушали это видео и читали материалы учебника. Чтобы учиться, нужно практиковаться (и ошибаться!). Вы не поверите, но как только вы освоите основную идею использования тегов и атрибутов, вы будете знать все, что вам нужно для использования любого тега HTML5. Страница пока может выглядеть не так, как вы хотите, но вы уже сможете использовать текст, ссылки, изображения, таблицы и даже музыку и видео! Если на этой неделе вам нужен будет учебник для повторения концепций, мы будем использовать онлайн-учебник Шая Хоу. Я буду оставлять ссылки после лекций, но некоторые учащиеся предпочитают читать учебник перед видео (я предпочитаю читать, смотреть, а затем читать снова).
Неделя 3.
Хорошо, вы создали файл ... что теперь? На этой неделе мы начнем с рассмотрения важных, но часто упускаемых из виду концепций валидации и доступности. Следили ли вы за структурой DOM при создании страницы? Использовали ли вы семантические теги, чтобы обеспечить доступ ко всей информации всем посетителям страницы, даже если у них есть физические или когнитивные нарушения? Это знания, которые вы cможете использовать, если захотите продолжить карьеру в качестве специалиста по веб-доступности. Наконец, я вкратце расскажу о шагах, необходимых для публикации вашего сайта в сети. Существует множество бесплатных и платных сервисов, с помощью которых вы можете перенести свою работу с компьютера в Интернет.
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