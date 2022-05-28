延續本系列的第一門課「商管研究中的賽局分析」，本課程將繼續介紹如何利用賽局理論的模型與均衡分析探討商管領域中的各種議題。本課程將圍繞著「資訊」展開，介紹資訊不對稱的基本類別、如何將資訊不對稱納入模型中、模型求解的基本概念，以及應用案例。學完本課程的同學將具有對商管環境中的資訊不對稱議題進行理論研究的基本能力。
商管研究中的賽局分析（二）：資訊經濟學 (Game Theoretic Analysis for Business Research (2))National Taiwan University
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National Taiwan University
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Syllabus - What you will learn from this course
資訊經濟學簡介
在本週的課程中，我們將用輕鬆愉快的方式，為資訊經濟學與這門課做一個簡單的介紹。我們將用一些生活中的例子說明幾個重要的概念，包括資訊不對稱、道德風險、逆向選擇、篩選問題和訊號問題等，並且來闡述。
篩選模型
本週我們將進入模型的世界，學習如何用經濟模型來描述看不見、摸不著的資訊不對稱。我們將從篩選問題出發，用一個簡單的定價問題來介紹最經典、最基本的二元隱藏資訊篩選模型、其求解的方式，以及均衡解能帶給我們的經濟直覺與管理意涵。
篩選模型之應用：篩選零售夥伴的需求預測能力
延續上週的課程，本週我們用一個供應鏈管理的例子，一方面介紹在更為複雜的環境中如何建立與分析篩選模型，一方面也展示篩選模型能如何被應用以獲得「不直觀，但可以被解釋」的研究結論。
傳訊模型
本週起我們轉向另一個重要的議題：訊號問題，並介紹如何建構與求解傳訊模型。我們將從最基本的二元決策出發，說明如何建構模型，以探討一個決策者如何透過非 A 則 B 的選擇去傳遞自身的隱藏資訊。我們也將介紹如何建構與分析連續決策傳訊模型。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
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