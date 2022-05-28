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Instructor

Offered by

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National Taiwan University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

資訊經濟學簡介

3 hours to complete
10 videos (Total 100 min), 5 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

篩選模型

2 hours to complete
10 videos (Total 90 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

篩選模型之應用：篩選零售夥伴的需求預測能力

2 hours to complete
10 videos (Total 98 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

傳訊模型

2 hours to complete
12 videos (Total 88 min)

Frequently Asked Questions

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