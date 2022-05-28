About this Course

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Beginner Level
Approx. 14 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Computer Programming
  • Cryptography
  • Server Log
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 14 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Duke University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

13 minutes to complete

مرحبًا

13 minutes to complete
1 video (Total 3 min), 1 reading
5 hours to complete

التشفير: الحفاظ على سرية المعلومات

5 hours to complete
21 videos (Total 111 min), 5 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

GladLibs: قصص من القوالب

3 hours to complete
13 videos (Total 72 min), 4 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

سجلات خادم الويب: من السجلات إلى الزيارات

4 hours to complete
15 videos (Total 51 min), 4 readings, 4 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

مشروع صغير: شفرة فجنير

3 hours to complete
4 videos (Total 17 min), 5 readings, 3 quizzes

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