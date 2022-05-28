إدارة المعرفة (Knowledge Management) هي عملية إنشاء واستخدام وإدارة المعرفة والمعلومات داخل المؤسسة (Organization)، وهي عبارة عن مجموعة من الطرق والأساليب التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة، من خلال الاستفادة المثلى من المعرفة (Knowledge) المتاحة، ومحاولة توفير نوعية المعرفة (Knowledge) التي تسهم بشكل إيجابي في ذلك، فعلى سبيل المثال أهم العوامل التي يجب التركيز عليها في إدارة المعرفة (Knowledge Management) هي ضمان سهولة تدفق المعلومات بين المستويات الإدارية المختلفة، مما يساعد المؤسسة (Organization) على الوصول لمستويات أداء تسمح لها بتحقيق مستوى تنافسي (Competitive Position) جيد في السوق.
إدارة المعرفة | Knowledge ManagementAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في أساسيات الإدارة
What you will learn
التعرف على مفهوم وأنواع المعرفة
فهم عناصر وأدوات إدارة المعرفة
التعرف على تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة
Skills you will gain
- إدارة المعرفة
- أنواع المعرفة وأركانها
خبرة في أساسيات الإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إدارة المعرفة (Knowledge Management)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة، فهم عناصر وأدوات إدارة المعرفة، التعرف على مفهوم وأنواع المعرفة.
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