Learner Reviews & Feedback for إدارة المعرفة | Knowledge Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
إدارة المعرفة (Knowledge Management) هي عملية إنشاء واستخدام وإدارة المعرفة والمعلومات داخل المؤسسة (Organization)، وهي عبارة عن مجموعة من الطرق والأساليب التي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمنشأة، من خلال الاستفادة المثلى من المعرفة (Knowledge) المتاحة، ومحاولة توفير نوعية المعرفة (Knowledge) التي تسهم بشكل إيجابي في ذلك، فعلى سبيل المثال أهم العوامل التي يجب التركيز عليها في إدارة المعرفة (Knowledge Management) هي ضمان سهولة تدفق المعلومات بين المستويات الإدارية المختلفة، مما يساعد المؤسسة (Organization) على الوصول لمستويات أداء تسمح لها بتحقيق مستوى تنافسي (Competitive Position) جيد في السوق.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم إدارة المعرفة، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على تنفيذ وتطبيق إدارة المعرفة، فهم عناصر وأدوات إدارة المعرفة، التعرف على مفهوم وأنواع المعرفة....