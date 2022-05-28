الإبداع سمةٌ لا يتميز بها الجميع، ولا تعتمد في الأساس على المؤهلات العلمية والشهادات الأكاديمية، فقد حصل الكثيرون على العديد من الشهادات الجامعية، لكن كم من هؤلاء الأفراد استطاع أن يقدم اختراعاً يخدم البشرية لأجيال وأجيال؟ لقد رسب "ألبرت اينشتاين" في امتحانات المعهد العالي في "زيورخ"، لكنه أصبح صاحب نظرية النسبية، وطُرد "توماس إديسون" من المدرسة بحجة عدم قابليته للتعلم لكنه أصبح صاحب اختراع المصباح الكهربائي، كما لم يستكمل "بيل جيتس" دراسته في جامعة "هارفارد" الأمريكية، لكنه أصبح مبتكر نظام "الويندوز"، كل هؤلاء لم يحصلوا على التعليم الكافي لكنهم امتلكوا الموهبة الحقيقية والنظرة المختلفة غير التقليدية لما حولهم خلافاً لسائر البشر العاديين، فكانوا دائماً يتوصلون إلى الحلول الإبداعية للمشكلات التي تواجههم بالأسلوب المعروف بإسم التفكير خارج الصندوق (Out of the Box Thinking) أو ما يُطلق عليه التفكير الجانبي (Lateral Thinking)، فهم لا ينظرون إلى المشكلة كباقي البشر طبقاً لمجموعة من النظريات والمسلمات المتعارف عليها، وهذا هو سر تفردهم وتميزهم عن غيرهم مما خلّد أسماءهم عبر الأزمنة والاجيال.
مهارات التفكير الجانبي | Lateral Thinking SkillsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الإدراك والتحكم الذاتي
What you will learn
فهم قواعد وأساليب التفكير الجانبي وكيفية تنمية تلك المهارة، كيفية التفكير خارج الصندوق، واستيعاب الفرق بين مفهوم التفكير الجانبي والتفكير المنطقي.
Skills you will gain
- الإدراك الذاتي
- حل المشكلات
- التحكم الذاتي
خبرة في مجال الإدراك والتحكم الذاتي
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
مهارات التفكير الجانبي (Lateral Thinking Skills)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: الفرق بين مفهوم التفكير الجانبي والتفكير المنطقي، التعرف على كيفية التفكير خارج الصندوق، قواعد وأساليب التفكير الجانبي وكيفية تنمية تلك المهارة، كيفية تطبيق مفهوم التفكير الجانبي.
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