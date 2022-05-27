Learner Reviews & Feedback for إدارة البيانات في مايكرسوفت إكسل | Managing Data in MS Excel by Alfaisal University | KLD
About the Course
تبدأ متعة استخدام (Excel) بعد عملية إدخال البيانات (Data Entry)، حيث تأتي القدرة على تطويع البيانات (Data) بالشكل الذي يضمن تحقيق احتياجات المستخدمين كافة بدرجة عالية الدقة وفي أقل وقت ممكن، وفي هذا الصدد نشير إلى أن (Excel) يمتلك العديد من الخيارات والأدوات التي تمكننا من إدارة البيانات (Managing Data) والتحكم فيها حسب الحاجة.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم إدارة البيانات في مايكروسوفت إكسل، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية التحقق من سلامة وصحة البيانات، شرح كيفية القيام بعملية حذف التكرارات، شرح كيفية الاستفادة من أداة التعبئة السريعة، شرح كيفية تقسيم النصوص إلى أعمدة،
شرح كيفية القيام بعمليات فرز البيانات والتصفية بكل أنواعها....
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