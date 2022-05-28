تبدأ متعة استخدام (Excel) بعد عملية إدخال البيانات (Data Entry)، حيث تأتي القدرة على تطويع البيانات (Data) بالشكل الذي يضمن تحقيق احتياجات المستخدمين كافة بدرجة عالية الدقة وفي أقل وقت ممكن، وفي هذا الصدد نشير إلى أن (Excel) يمتلك العديد من الخيارات والأدوات التي تمكننا من إدارة البيانات (Managing Data) والتحكم فيها حسب الحاجة.
إدارة البيانات في مايكرسوفت إكسل | Managing Data in MS ExcelAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة بالكمبيوتر و الاكسيل
Skills you will gain
- إدارة البيانات
- الاكسيل
خبرة بالكمبيوتر و الاكسيل
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إدارة البيانات في "مايكروسوفت إكسل"
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح كيفية التحقق من سلامة وصحة البيانات، شرح كيفية القيام بعملية حذف التكرارات، شرح كيفية الاستفادة من أداة التعبئة السريعة، شرح كيفية تقسيم النصوص إلى أعمدة،
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