Chevron Left
Back to لوسائط الرقمية واستراتيجيات التسويق

Learner Reviews & Feedback for لوسائط الرقمية واستراتيجيات التسويق by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

يمنح انتشار التكنولوجيا الرقمية الشركات مجموعة جديدة ومتنوعة من الأدوات للوصول إلى المستهلكين والتفاعل معهم ومراقبتهم والاستجابة لهم بدرجة غير مسبوقة. يمكن أيضًا الاستفادة من البيانات الرقمية المجمعة والضخمة لاستهداف شرائح معينة من المستهلكين بشكل أفضل. متابعة قنوات التسويق الرقمي: The Landscape (المشهد)، تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويدك بفهم أعمق للعمليات الأساسية لتخطيط حملة تسويق رقمية ودور القنوات الرقمية المختلفة في تأسيس اتصال تسويقي متكامل....
Filter by:

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder