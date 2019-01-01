Learner Reviews & Feedback for لوسائط الرقمية واستراتيجيات التسويق by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
يمنح انتشار التكنولوجيا الرقمية الشركات مجموعة جديدة ومتنوعة من الأدوات للوصول إلى المستهلكين والتفاعل معهم ومراقبتهم والاستجابة لهم بدرجة غير مسبوقة. يمكن أيضًا الاستفادة من البيانات الرقمية المجمعة والضخمة لاستهداف شرائح معينة من المستهلكين بشكل أفضل. متابعة قنوات التسويق الرقمي: The Landscape (المشهد)، تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويدك بفهم أعمق للعمليات الأساسية لتخطيط حملة تسويق رقمية ودور القنوات الرقمية المختلفة في تأسيس اتصال تسويقي متكامل....