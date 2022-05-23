يمنح انتشار التكنولوجيا الرقمية الشركات مجموعة جديدة ومتنوعة من الأدوات للوصول إلى المستهلكين والتفاعل معهم ومراقبتهم والاستجابة لهم بدرجة غير مسبوقة. يمكن أيضًا الاستفادة من البيانات الرقمية المجمعة والضخمة لاستهداف شرائح معينة من المستهلكين بشكل أفضل. متابعة قنوات التسويق الرقمي: The Landscape (المشهد)، تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تزويدك بفهم أعمق للعمليات الأساسية لتخطيط حملة تسويق رقمية ودور القنوات الرقمية المختلفة في تأسيس اتصال تسويقي متكامل.
لوسائط الرقمية واستراتيجيات التسويقUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
About this Course
Skills you will gain
- Marketing
- strategy
- Marketing Strategy
- Online Advertising
Offered by
University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign is a world leader in research, teaching and public engagement, distinguished by the breadth of its programs, broad academic excellence, and internationally renowned faculty and alumni. Illinois serves the world by creating knowledge, preparing students for lives of impact, and finding solutions to critical societal needs.
Syllabus - What you will learn from this course
نظرة عامة على الدورة التدريبية وتحسين الأصول الرقمية الخاصة بك
في هذه الوحدة، ستتعلم أفضل الممارسات لكتابة الإعلانات الناجحة عبر الإنترنت وتحسين محركات البحث، وكيف يمكن أن يؤثر البحث المتخصص على تصنيفاتك، وكيفية تخطيط حملة البحث الخاصة بك وإعدادها وتشغيلها.
التسويق عبر الإنترنت والفيديو
في هذه الوحدة، ستتعلم كيف وأين تضع إعلاناتك عبر الإنترنت، وعملية إنتاج مقاطع فيديو ناجحة عبر الإنترنت، والطرق المدفوعة والمكتسبة والمملوكة لترويج مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.
التسويق عبر الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني
في هذه الوحدة، ستتعلم أفضل الطرق للتفاعل مع الجماهير على القنوات الاجتماعية، وإنشاء إستراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي وتنفيذها، وكيفية تخطيط حملة البريد الإلكتروني وتنفيذها، وقياس الحملة بشكل فعال.
ضع كل ذلك معًا في خطتك الرقمية
في هذه الوحدة، ستتعلم مجموعة متنوعة من قنوات وتطبيقات المراسلة عبر الهاتف المحمول، والدور الذي يلعبه الجوال في استراتيجية تسويق متكاملة، وكيفية تتبع نشاط الهاتف المحمول، وكيفية تحسين خطتك الرقمية، وأفضل الممارسات في المجال الرقمي.
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