About this Course

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Approx. 18 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Marketing
  • strategy
  • Marketing Strategy
  • Online Advertising
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 18 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

5 hours to complete

نظرة عامة على الدورة التدريبية وتحسين الأصول الرقمية الخاصة بك

5 hours to complete
9 videos (Total 82 min), 9 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

التسويق عبر الإنترنت والفيديو

5 hours to complete
8 videos (Total 59 min), 3 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

3 hours to complete

التسويق عبر الوسائط الاجتماعية والبريد الإلكتروني

3 hours to complete
8 videos (Total 67 min), 3 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

5 hours to complete

ضع كل ذلك معًا في خطتك الرقمية

5 hours to complete
8 videos (Total 69 min), 4 readings, 2 quizzes

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