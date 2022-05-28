يظن البعض أن المشكلة الأساسية التي تواجه كثيراً من الأفراد تكمن في نقص الموارد المادية، لكن في حقيقة الأمر يعاني جميع الأشخاص في مختلف الأعمار على الصعيدين الشخصي والمهني من ضيق الوقت المتاح للوفاء بالمهام والالتزامات الكثيرة التي تفرضها علينا الحياة اليومية والتعامل الجيد والفعال مع هذه المشكلة يرتبط دائماً بحجم التقدم والإنجاز (Achieving) في تحقيق للمهام والمسؤوليات المطلوبة، لذلك يبقى السؤال الأكثر أهمية هو: هل يمكن التغلب على ندرة الوقت بتنفيذ المهام المتعددة (Multitasking) في الوقت نفسه؟ أم من الأفضل ترتيب الأولويات وتنفيذ مختلف المهام بتتابع هذا الترتيب.
إتقان فن الإنجاز | Mastering The Art of AchievingAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال التنمية البشرية
Skills you will gain
- مبادئ تنمية بشرية
- فن الإنجاز
خبرة في مجال التنمية البشرية
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
إتقان فن الإنجاز
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على عوامل النجاح الرئيسية لإتقان فن الإنجاز، فهم الاحتياجات الأساسية لزيادة مستويات الإنجاز، فهم الصفات المميزة للشخص صاحب المهمة الواحدة، شرح مهارة التركيز على شيء واحد وإيجابيات فصل المهام، توضيح مفهوم فن الإنجاز وأهميته.
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