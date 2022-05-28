About this Course

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Beginner Level

أساسيات الاقتصاد

Approx. 2 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • توضيح مفهوم تكلفة الفرصة البديلة وشرح المحددات الرئيسية للعرض والطلب

  • شرح كيفية استخدام منحنيات العرض والطلب لتحديد حجم الإنتاج والتنبؤ بالأسعار

  • التعرف على مفهوم المرونة الذي يوضح كيفية استجابة الكمية المطلوبة والمعروضة لتغيرات الأسعار

  • فهم العوامل التي تستدعي تدخل سياسات الحكومة في الأسواق

Skills you will gain

  • استخدام منحنيات العرض والطلب
  • تكلفة الفرصة البديلة
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

أساسيات الاقتصاد

Approx. 2 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

الاقتصاد الجزئي (Microeconomics)

2 hours to complete
10 videos (Total 49 min), 1 reading, 7 quizzes

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