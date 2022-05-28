الاقتصاد الجزئي (Microeconomics) من أهم فروع الاقتصاد، وهو يهتم بدراسة وتحليل سلوك الأفراد والشركات، ومن أهم الأدوات التي يعتمد عليها (Microeconomics) هي قوى السوق (Market Power) لأنها تستخدم في التنبؤ وفي تحليل سلوك الأفراد والشركات داخل السوق.
الاقتصاد الجزئي: قوة الأسواق | MicroeconomicsAlfaisal University | KLD
About this Course
أساسيات الاقتصاد
What you will learn
توضيح مفهوم تكلفة الفرصة البديلة وشرح المحددات الرئيسية للعرض والطلب
شرح كيفية استخدام منحنيات العرض والطلب لتحديد حجم الإنتاج والتنبؤ بالأسعار
التعرف على مفهوم المرونة الذي يوضح كيفية استجابة الكمية المطلوبة والمعروضة لتغيرات الأسعار
فهم العوامل التي تستدعي تدخل سياسات الحكومة في الأسواق
Skills you will gain
- استخدام منحنيات العرض والطلب
- تكلفة الفرصة البديلة
أساسيات الاقتصاد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الاقتصاد الجزئي (Microeconomics)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم العوامل التي تستدعي تدخل سياسات الحكومة في الأسواق، التعرف على مفهوم المرونة الذي يوضح كيفية استجابة الكمية المطلوبة والمعروضة لتغيرات الأسعار، شرح كيفية استخدام منحنيات العرض والطلب لتحديد حجم الإنتاج والتنبؤ بالأسعار، شرح المحددات الرئيسية للعرض والطلب، توضيح مفهوم تكلفة الفرصة البديلة.
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