About this Course

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Beginner Level

هذا البرنامج مصمم لكل من يستخدم برنامج (MS Outlook) سواء كان موظفاً أو غير ذلك

Approx. 4 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تحديد أجزاء برنامج (Outlook) ووظيفة كل جزء وتحديد الفرق بين كل إصدار من إصدارات (Outlook) المختلفة

  • إرسال الرسائل الإلكترونية والرد عليها وإعادة توجيهها بنجاح

  • شرح استخدامات التقويم وكيفية إنشاء اجتماع أو دعوة وإضافة المهام والملاحظات وتعديلها

  • إدارة جهات الاتصال وإضافة جهات اتصال جديدة مع بيانات الاتصال كاملة لكل جهة

Skills you will gain

  • تنظيم المهام
  • تدوين الملاحظات
  • إنشاء الدعوات والاجتماعات
  • إنشاء قائمة جهات الاتصال
  • التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

هذا البرنامج مصمم لكل من يستخدم برنامج (MS Outlook) سواء كان موظفاً أو غير ذلك

Approx. 4 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

Alfaisal University | KLD

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة عن برنامج (Outlook)

1 hour to complete
4 videos (Total 20 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
2

Week 2

1 hour to complete

البريد الإلكتروني

1 hour to complete
5 videos (Total 26 min), 1 reading, 6 quizzes
Week
3

Week 3

1 hour to complete

تنظيم المواعيد والمهام:

1 hour to complete
3 videos (Total 19 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

جهات الاتصال

1 hour to complete
3 videos (Total 14 min)

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