مايكروسوفت آوتلوك (Microsoft Outlook) هو برنامج لإدارة المعلومات الشخصية والتي تتضمن البريد الإلكتروني، وإدارة المهام، والتقويم، وتدوين الملاحظات، وإدارة جهات الاتصال وغيرها، وهو جزء من مجموعة (Microsoft Office) التي تضم برامج أخرى مثل وورد (Word) و إكسل (Excel) وبوربوينت (PowerPoint) وغيرها، ولكل برنامج وظائفه ومهامه المختلفة.
أساسيات مايكروسوفت آوتلوك | Microsoft Outlook FundamentalsAlfaisal University | KLD
About this Course
هذا البرنامج مصمم لكل من يستخدم برنامج (MS Outlook) سواء كان موظفاً أو غير ذلك
What you will learn
تحديد أجزاء برنامج (Outlook) ووظيفة كل جزء وتحديد الفرق بين كل إصدار من إصدارات (Outlook) المختلفة
إرسال الرسائل الإلكترونية والرد عليها وإعادة توجيهها بنجاح
شرح استخدامات التقويم وكيفية إنشاء اجتماع أو دعوة وإضافة المهام والملاحظات وتعديلها
إدارة جهات الاتصال وإضافة جهات اتصال جديدة مع بيانات الاتصال كاملة لكل جهة
Skills you will gain
- تنظيم المهام
- تدوين الملاحظات
- إنشاء الدعوات والاجتماعات
- إنشاء قائمة جهات الاتصال
- التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني
هذا البرنامج مصمم لكل من يستخدم برنامج (MS Outlook) سواء كان موظفاً أو غير ذلك
Offered by
Alfaisal University | KLD
جامعة الفيصل هي جامعة تم إنشاؤها في عام 2002 بمبادرة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة كأول جامعة أهلية غير ربحية في المملكة العربية السعودية، وهي جامعة مشهود لها بالتزامها بالمعايير العالمية للجودة ومتميزة باهتمامها بالطالب والبحث العلمي، وقد تم تصنيفها كإحدى أفضل الجامعات العالمية وفق الترتيب العالمي لأفضل 200 جامعة لا يزيد عمرها عن 50 سنة.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن برنامج (Outlook)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على إدارة جهات الاتصال وإضافة جهات اتصال جديدة مع بيانات الاتصال كاملة لكل جهة، تعلم إضافة المهام والملاحظات وتعديلها، شرح استخدامات التقويم وكيفية إنشاء اجتماع أو دعوة، التعرف على إرسال الرسائل الإلكترونية والرد عليها وإعادة توجيهها بنجاح، شرح الفرق بين كل إصدار من إصدارات آوتلوك المختلفة، تحديد أجزاء برنامج آوتلوك ووظيفة كل جزء.
البريد الإلكتروني
في هذه الوحدة سنبدأ بالتعرف على أول البرامج المستخدمة في (MS Outlook) وهو البريد الإلكتروني حيث ستتعرف على فوائد استخدام البريد الإلكتروني (Email) وأجزائه، وكيفية إرسال إيميل، ومجلدات البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيميلات والرد عليها، وحذف الإيميلات واسترجاعها. كل ذلك سيتم من خلال تطبيق عملي تفاعلي.
تنظيم المواعيد والمهام:
بعد التعرف على برنامج البريد الإلكتروني سننتقل للحديث عن البرامج المتعلقة بتنظيم المواعيد والمهام، حيث سنناقش إعدادات التقويم، وكيفية إنشاء المواعيد والاجتماعات، وأيضاً كيفية التعامل مع المهام والملاحظات.
جهات الاتصال
جهات الاتصال هي من البرامج المهمة في (MS Outlook) حيث ستتعلم في هذه الوحدة كيفية إنشاء جهات الاتصال، وكيفية التعامل معها.
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