Learner Reviews & Feedback for النظام النقدي | Monetary System by Alfaisal University | KLD
About the Course
للنقود أهمية كبيرة في حياتنا، فهي الوسيلة التي نستخدمها في معظم تعاملاتنا الاقتصادية، التعامل بالنقود محكوم طبعاً بمجموعة من اللوائح والقواعد التنظيمية التي تتولى مسؤوليتها جهات مختصة بإدارة النقود والمعاملات التجارية داخل الدولة وخارجها بنص النظم النقدية (Monetary Systems) وتطويرها عبر العصور.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم النظام النقدي، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على أنواع السياسات النقدية وأدواتها وتأثيرها في التعاملات النقدية والاحتياطي النقدي، فهم مراحل وتطورات النظام النقدي العالمي ومختلف أنظمة أسعار الصرف،
شرح الفرق بين النظام النقدي العالمي والنظام النقدي المحلي....