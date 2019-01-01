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Back to النقود والتضخم | Money and Inflation

Learner Reviews & Feedback for النقود والتضخم | Money and Inflation by Alfaisal University | KLD

About the Course

التضخم أو تضخم الأسعار (Inflation) من أكثر ما تهتم به الحكومات ويخيف الشعوب عموماً، سواء كانوا أثرياء أم لا، ذلك لأن ارتفاع الأسعار يفقد النقود قيمتها الحقيقية وقوتها الشرائية، مما يؤثر سلباً على مستوى المعيشة. هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها. إذا كنت من المهتمين بفهم النقود والتضخم، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر. حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: فهم تأثير التضخم على الاقتصاد والمجتمع السلبية منها والإيجابية، طرق قياس التضخم والتكاليف المرتبطة به، أسباب ظهور التضخم، أنواع التضخم....
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