About this Course

3,084 recent views
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Approx. 24 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Psychological Manipulation
  • Emotional Bias
  • Negotiation
  • ambiguity tolerance intolerance
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 24 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Yale University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

مقدمة / ما "الفطيرة"؟

3 hours to complete
7 videos (Total 58 min), 9 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

قوالب حالات التفاوض

3 hours to complete
7 videos (Total 52 min), 6 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Zincit حالة

4 hours to complete
21 videos (Total 68 min), 7 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

5 hours to complete

حالة إخفاء المعلومات (Outpsider):

5 hours to complete
31 videos (Total 78 min), 10 readings, 3 quizzes

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TOP REVIEWS FROM مقدمة عن التفاوض: دليل استراتيجي لتصبح مُفاوضًا ذا مبادئ ومُقنعًا

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