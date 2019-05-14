Learner Reviews & Feedback for مقدمة عن التفاوض: دليل استراتيجي لتصبح مُفاوضًا ذا مبادئ ومُقنعًا by Yale University
4.6
stars
20 ratings
•
8 reviews
About the Course
تساعدك هذه الدورة التدريبية لتصبح مفاوضًا بمستوى أفضل.
بخلاف الكثير من الدورات التدريبية في التفاوض، نضع إطار عمل لتحليل المفاوضات وتشكيلها.
سيتيح لك إطار العمل الحالي تقديم حجج مرتكزة على مبادئ من شأنها إقناع الآخرين.
حيث سيتيح لك الاطلاع على ما وراء النزاعات الظاهرة للكشف عن الاهتمامات الرئيسية.
بعد انتهاء هذه الدورة التدريبية، ستصبح أكثر قدرةً على التنبؤ بسلوك الأشخاص الذين ستواجههم في مواقف تنافسية وتفسير سلوكياتهم وتشكيلها.\n\nفي هذه الدورة التدريبية، سيُتاح لك العديد من الفرص للتفاوض مع طلاب آخرين من خلال دراسات الحالة القائمة على المواقف الشائعة في العمل وفي الحياة.
يمكنك الحصول على تقييم لأدائك، ومقارنة ما قمت به مع كيفية تناول الآخرين للسيناريو نفسه.
تقدم دراسات الحالة أيضًا إطارًا لمناقشة مجموعة واسعة النطاق من الموضوعات التي تتضمن الاستعداد للتفاوض، وإصدار الإنذارات النهائية، وتجنب الشعور بالأسف، وتكبير الكعكة (توسيع نطاق التفاوض)، والتعامل مع شخص له رؤية مختلفة تمامًا حول العالم.
تتضمن الموضوعات المتقدمة التفاوض عندما لا يكون لديك أي صلاحية، والتفاوض عبر البريد الإلكتروني، ودور اختلافات النوع الجنسي في التفاوض.
وفي ختام الدورة التدريبية، سنحصل على رؤى من ثلاثة خبراء في التفاوض:
"ليندا بابكوك"، و"هيرب كوهين"، و"جون ماكول ماكبين".
استمتع....
Filter by:
1 - 7 of 7 Reviews for مقدمة عن التفاوض: دليل استراتيجي لتصبح مُفاوضًا ذا مبادئ ومُقنعًا
By Mohamed A H
•
May 14, 2019
Great Course
By Mahmoud H
•
Sep 30, 2019
Thank you for sharing your knowledge with us by this amazing course
By Khaled m s a
•
Mar 21, 2020
thanks you
By saif a a m a
•
Aug 11, 2019
ا
By Hassan A
•
Aug 21, 2019
الكورس جيد جيدا في مجال التنمية الذاتية . سهل مع القليل من الأرقام الحسابية لفهم بعض النظريات