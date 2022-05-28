About this Course

3,539 recent views
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Intermediate Level
Approx. 20 hours to complete
Russian

Skills you will gain

  • Computer Vision
  • Artificial Neural Network
  • Backpropagation
  • Deep Learning
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 20 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

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DeepLearning.AI

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

Нейронные сети и глубокое обучение

2 hours to complete
7 videos (Total 76 min), 2 readings, 1 quiz
8 hours to complete

Основы нейронных сетей

8 hours to complete
19 videos (Total 161 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

Малослойные нейросети

5 hours to complete
12 videos (Total 109 min), 2 readings, 2 quizzes
5 hours to complete

Глубокие нейросети

5 hours to complete
8 videos (Total 64 min), 3 readings, 3 quizzes

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