Этот курс поможет вам ознакомиться с новейшими технологиями искусственного интеллекта. Инженеры по глубокому обучению сейчас широко востребованы, освойте методы глубокого обучения и перед вами откроются многочисленные карьерные возможности. Глубокое обучение также можно считать новой «сверхспособностью», с помощью которой вы будете строить такие ИИ-системы, которые невозможно было создать еще пару лет назад.
Нейронные сети и глубокое обучениеDeepLearning.AI
About this Course
Skills you will gain
- Computer Vision
- Artificial Neural Network
- Backpropagation
- Deep Learning
Offered by
DeepLearning.AI
DeepLearning.AI is an education technology company that develops a global community of AI talent.
Syllabus - What you will learn from this course
Нейронные сети и глубокое обучение
Сумейте объяснить основные тенденции, обеспечивающие взлет отрасли глубокого обучения, описать, где и как эти технологии применяются в текущее время.
Основы нейронных сетей
Научитесь ставить задачу машинного обучения, используя нейросети. Научитесь использовать векторизацию для ускорения своих моделей.
Малослойные нейросети
Научитесь создавать нейросеть с одним скрытым слоем, используя прямое и обратное распространение ошибки
Глубокие нейросети
Освойте ключевые вычисления в глубоком обучении, используйте их для построения и обучения глубоких нейросетей и примените их для решения задач компьютерного зрения.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.