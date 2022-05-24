لكل شخصٍ تفكيرٌ مختلف عن باقي الأشخاص، ولذلك يفهم كلٌ منا أي موقف بطريقة مختلفة ويستجيب له بشكل مختلف عن الآخرين، وهناك أيضاً بعض الأمور التي تسبب لنا حالة من التوتر أو السعادة أكثر من الآخرين، يعود ذلك كله إلى أن لكل شخص منا برمجته الداخلية التي تتحكم فيها أفكارنا، لذلك دائماً ما نسأل أنفسنا: هل يحتاج النجاح إلى سمات ومهارات محددة؟ هل توجد طريقة يمكن من خلالها امتلاك القدرة على التصرف المناسب والملائم في مختلف المواقف؟ أم أنها هبة ربانية يولد بها الإنسان؟ سنحاول أن نتوصل إلى إجابات مُرضية عن هذه الأسئلة وأكثر من خلال التعرف على البرمجة اللغوية العصبية (Neuro Linguistic Programming, NLP).
البرمجة اللغوية العصبية | NLPAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في البرمجة اللغوية ولغة الجسد
What you will learn
طرق الاستفادة من البرمجة اللغوية العصبية، استخدام البرمجة اللغوية العصبية في اكتساب وتطوير المهارات.
الافتراضات الخاصة بالبرمجة اللغوية العصبية لإدراكنا الذاتي الداخلي، معرفة أصل وأهمية البرمجة اللغوية.
تطبيق أسلوب إعادة الصياغة بهدف تطوير سلوكنا، المهارات الأساسية لممارسة البرمجة اللغوية العصبية بنجاح، تعريف البرمجة اللغوية العصبية.
Skills you will gain
- الإدراك
- التواصل
- التحكم الذاتي
خبرة في البرمجة اللغوية ولغة الجسد
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
البرمجة اللغوية العصبية (NLP)
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: تعريف البرمجة اللغوية العصبية، معرفة أصل وأهمية البرمجة اللغوية العصبية، المهارات الأساسية لممارسة البرمجة اللغوية العصبية بنجاح، تطبيق أسلوب إعادة الصياغة بهدف تطوير سلوكنا، تطبيق البرمجة اللغوية العصبية في تطوير العلاقات مع الآخرين، الافتراضات الخاصة بالبرمجة اللغوية العصبية لإدراكنا الذاتي الداخلي.
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