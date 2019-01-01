Learner Reviews & Feedback for Последовательные модели by DeepLearning.AI
About the Course
Данный курс научит вас строить модели естественных языков, звуков и других последовательных данных. Благодаря глубокому обучению последовательные алгоритмы сегодня работают в разы лучше, чем ещё два года назад. Это открывает широчайший спектр возможностей применения алгоритмов в распознавании речи, синтезе музыки, чат-ботах, машинном переводе, понимании естественных языков и во многом другом.
Вы научитесь:
— строить и обучать рекуррентные нейронные сети (РНС, RNN), а также широко используемые управляемые рекуррентные блоки (УРБ, GRU) и долгую краткосрочную память (ДКП, LSTM);
— применять последовательные модели в задачах по обработке естественного языка, включая синтез текста;
— применять модели последовательностей к звуковой информации, например для распознавания речи или синтеза музыки.
Это пятый и заключительный курс специализации «Глубокое обучение».
Задача по программированию машинного перевода с глубоким обучением, содержащаяся в этом курсе, разработана deeplearning.ai совместно с партнером — Институтом глубокого обучения NVIDIA (DLI). У вас будет возможность создать проект по глубокому обучению с современным, актуальным для индустрии содержанием....