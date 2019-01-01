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Learner Reviews & Feedback for Последовательные модели by DeepLearning.AI

About the Course

Данный курс научит вас строить модели естественных языков, звуков и других последовательных данных. Благодаря глубокому обучению последовательные алгоритмы сегодня работают в разы лучше, чем ещё два года назад. Это открывает широчайший спектр возможностей применения алгоритмов в распознавании речи, синтезе музыки, чат-ботах, машинном переводе, понимании естественных языков и во многом другом. Вы научитесь: — строить и обучать рекуррентные нейронные сети (РНС, RNN), а также широко используемые управляемые рекуррентные блоки (УРБ, GRU) и долгую краткосрочную память (ДКП, LSTM); — применять последовательные модели в задачах по обработке естественного языка, включая синтез текста; — применять модели последовательностей к звуковой информации, например для распознавания речи или синтеза музыки. Это пятый и заключительный курс специализации «Глубокое обучение». Задача по программированию машинного перевода с глубоким обучением, содержащаяся в этом курсе, разработана deeplearning.ai совместно с партнером — Институтом глубокого обучения NVIDIA (DLI). У вас будет возможность создать проект по глубокому обучению с современным, актуальным для индустрии содержанием....
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