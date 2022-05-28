في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وشدة المنافسة بين الشركات، تبرز الحاجة إلى إيجاد ميزة تنافسية (Competitive Advantage)، تضمن للشركة حصة سوقية (Market Share)مجزية. لذلك لجأت معظم الشركات إلى البحث عن طرق وأساليب لتطوير وتحسين منتجاتها أو خدماتها. ولتحقيق هذه الرغبة في التحسين والتطور لابد من معرفة ودراسة نماذج إدارة العمليات (Operations Management Models)، التي تعدّ من أهم المواضيع ذات الصلة بإدارة الشركات.
نماذج إدارة العمليات | Operations Management ModelsAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة عن أساسيات الإدارة
What you will learn
التعرف على نموذج شجرة القرارات
فهم نموذج الإنتاج في الوقت المناسب
التعرف على نموذج سيكس سيجما
التعرف على نموذج إدارة الجودة الشاملة
Skills you will gain
- إدارة الجودة الشاملة
- نماذج إدارة العمليات
خبرة عن أساسيات الإدارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
نماذج إدارة العمليات
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على نموذج إدارة الجودة الشاملة، التعرف على نموذج سيكس سيجما، فهم نموذج الإنتاج في الوقت المناسب، التعرف على نموذج شجرة القرارات.
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