سيتعرف الطلاب خلال هذه الدورة على أساسيات لغة الاستعلام البنوية (SQL) وتصميم قاعدة البيانات الأساسية لتخزين البيانات كجزءٍ من جمع البيانات متعددة الخطوات وتحليلها ومعالجتها. تستخدم الدورة التدريبية SQLite3 قاعدة بيانات لها. نعمل أيضًا على إنشاء متتبعات الويب وعمليات جمع البيانات متعددة الخطوات وتصورها. نستخدم مكتبة D3.js لإجراء تصور البيانات الأساسية. تتناول هذه الدورة الفصلين 14 و15 من كتاب "Python for Everybody". كي تجتاز هذه الدورة، ينبغي أن تكون على دراية بالمواد المذكورة في الفصل الأول إلى الفصل 13 من الكتاب الدراسي والدورات الثلاث الأولى في هذا التخصص. تتناول هذه الدورة Python 3.
Python استخدام قواعد البيانات معUniversity of Michigan
About this Course
What you will learn
استخدم عمليات الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف لإدارة قواعد البيانات
اشرح أساسيات Object Oriented Python
تعرف على كيفية تخزين البيانات في جداول متعددة في قاعدة بيانات
استخدم Google Maps API لتصور البيانات
Skills you will gain
- Recursively Enumerable Set
- Display Devices
- Euler'S Totient Function
- Internality
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
Python الموجهة للعناصر
نغطي في بداية هذا الفصل أساسيات Python الموجهة للعناصر. لن نكتب كائنات خاصة بنا، ولكن نظرًا لأن العديد من الأمور التي نستخدمها مثل BeautifulSoup، والسلاسل، والقواميس، واتصالات قاعدة البيانات تستخدم جميعها أنماطًا موجهة للعناصر (OO)، فينبغي أن نفهم على الأقل بعض أنماطها ومصطلحاتها.
لغة الاستعلام البنوية الأساسية
نتعلم عمليات CRUD الأساسية الأربع (التي ترمز إلى Create وRead وUpdate وDelete) لإدارة البيانات المخزنة في قاعدة بيانات.
نماذج البيانات ولغة الاستعلام البنوية الارتباطية
سنتعرف في هذا القسم على كيفية تخزين البيانات في جداول متعددة في قاعدة بيانات وكيفية ربط الصفوف (على سبيل المثال، نعمل على إنشاء ارتباطات) في قاعدة البيانات.
علاقات متعدد بمتعدد في لغة الاستعلام البنوية
سنتعرف في هذا القسم على كيفية نمذجة مواقف، مثل الطلاب المسجلين في الدورات حيث يوجد في كل دورة العديد من الطلاب وكل طالب مسجل في العديد من الدورات.
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