Learner Reviews & Feedback for تصميم ويب سريع الاستجابة في Adobe XD by Google
About the Course
تصميم الويب سريع الاستجابة في Adobe XD هو الدورة التدريبية السادسة في البرنامج الذي سيزودك بالمهارات التي تحتاجها للتقدم لوظائف المبتدئين في تصميم تجربة المستخدم (UX). في هذه الدورة التدريبية، ستقوم بتصميم موقع ويب سريع الاستجابة باستخدام Adobe XD، وهي أداة تصميم شائعة. يمكنك إكمال عملية التصميم من البداية إلى النهاية: التعاطف مع المستخدمين، وتحديد المشكلات لديهم، والتوصل إلى أفكار لحلول التصميم، وإنشاء إطارات شبكية ونماذج أوّلية، واختبار التصميمات للحصول على الملاحظات. بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون لديك مشروع تصميم جديد لتضمينه في محفظة تجربة المستخدم الاحترافية الخاصة بك.
بالإضافة إلى ذلك، سوف تتعلم كيفية البحث عن وظائف تصميم تجربة المستخدم للمبتدئين، وإنشاء سيرة ذاتية تسلط الضوء على مهاراتك وإنجازاتك، وبناء موقع الويب الخاص بمحفظة أعمالك المهنية.
سيعمل مصممو تجربة المستخدم والباحثون الحاليون في Google كمدربين لك، وستكمل الأنشطة العملية التي تحاكي سيناريوهات تصميم تجربة المستخدم في العالم الحقيقي. يجب أن يكون المتعلمون الذين يكملون الدورات السبع في برنامج الشهادة مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على وظائف مصممي تجربة المستخدم المبتدئين.
بنهاية هذه الدورة، ستكون قادرًا على:
- تطبيق كل خطوة من خطوات عملية تصميم تجربة المستخدم (التعاطف، التحديد، التصور، النموذج الأوّلي، الاختبار) لإنشاء موقع ويب سريع الاستجابة.
- إعداد التصميمات بأداة التصميم المشهورة، Adobe XD.
- تخطيط بنية المعلومات وإنشاء خرائط مواقع لتصميمات مواقع الويب.
- تطبيق التخطيطات الشائعة لصفحات الويب.
تخطيط وإجراء دراسة قابلية الاستخدام لجمع الملاحظات من تصميماتك.
- التكرار التحسيني للتصميمات القائمة على الرؤى المستمدة من البحث.
- العمل على أنظمة التصميم في Adobe XD.
- إضافة مشروع تصميم جديد إلى محفظة تجربة المستخدم الاحترافية.
- [اختياري] إنشاء أو تحديث سيرة ذاتية تركز على تجربة المستخدم.
- [اختياري] معرفة كيفية البحث عن وظائف تمهيدية في مجال تجربة المستخدم والتقديم فيها.
هذه الدورة مناسبة لمصممي تجربة المستخدم على مستوى المبتدئين الذين أكملوا الدورات الخمس السابقة لشهادة تصميم تجربة المستخدم من Google. بدلاً من ذلك، يحتاج المتعلمون إلى فهم أساسي قوي لعملية التصميم؛ وخبرة في إنشاء إطارات شبكية ونماذج تجريبية ونماذج أوّلية؛ والقدرة على إجراء دراسات قابلية الاستخدام. لا يلزم وجود خبرة سابقة في Adobe XD....