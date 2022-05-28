تهدف الشركات إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح في نهاية السنة، كي تستطيع الاستمرار في السوق، وتوزيع الأرباح على المساهمين. وكي تستطيع إنجاز ذلك، لا بدّ من أن تحقق أكبر قدر من الإيرادات (Revenues) من خلال زيادة مبيعاتها، وتقليل مصروفاتها، لكن السؤال هو: متى تتم عملية تسجيل الإيرادات في الدفاتر (Revenue Recognition)؟ وهل يتم الاعتراف بكل الإيرادات (Revenue) التي تحصل عليها الشركة أو بجزء منها؟
الاعتراف بالإيراد | Revenue RecognitionAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مجال الإدارة والتجارة
Skills you will gain
- محاسبة الإيرادات
- مبادئ الإدارة
خبرة في مجال الإدارة والتجارة
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
الاعتراف بالإيراد
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: استعراض أكبر المشاكل التي تواجه الشركات بخصوص الاعتراف بالإيراد، فهم كيفية المعالجة المحاسبية وعمل القيد المزدوج للإيرادات في الدفاتر، التعرف على ما يلزم الشركة لتسجيل الإيرادات في الدفاتر، فهم المقصود بمصطلحي الإيرادات وتسجيلها في الدفاتر.
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