About this Course

3,861 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 27 hours to complete
Chinese (Simplified)
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 27 hours to complete
Chinese (Simplified)

Instructor

Offered by

Placeholder

Peking University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 minutes to complete

欢迎学习

4 minutes to complete
1 video (Total 4 min)
Week
2

Week 2

1 hour to complete

第1讲 序言——演化理论的发展史

1 hour to complete
2 videos (Total 54 min)
Week
3

Week 3

1 hour to complete

第2讲 拉马克和达尔文的演化思想

1 hour to complete
4 videos (Total 53 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

第3讲 达尔文演化理论的修订

1 hour to complete
4 videos (Total 59 min)

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder