本课程以达尔文的“自然选择”和“生命之树”为主线，将重点介绍达尔文演化理论的要点，以及后人对达尔文理论的修订、补充和完善；介绍一些推动生物演化的主要力量，如遗传变异、自然选择、中性选择、遗传漂变等。同时还将介绍生物演化研究领域的各种方法和技术，并在此基础上通过很多实例对从远古的化石到现今多姿多彩的生物世界、从生物的形态改变到遗传物质的变化、从生物分子的起源到人类的起源等现象和问题进行解释。本课程将以大量的事实告诉大家：生物演化不仅仅是理论，而且是事实，它就发生在我们的身边。
生物演化Peking University
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Peking University
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第1讲 序言——演化理论的发展史
大自然是美丽的，大自然的每个物种也是美丽的；而各个物种之间都存在某种关系，或近、或远、或互惠互利、或相互利用、或单方获益、或单方受害……而每个物种，以及物种之间的相互关系并不是一天之间就形成的，而是通过长期的演化慢慢地形成的。什么是生物演化？演化是从一个英文单词翻译过来，这个英文名词是：Evolution，动词是： Evolve。达尔文在《物种起源》中用的词是“descent with modification”，即“生物的特征代代相传，略有改变。”也就是说，演化是生物在形态、生理和行为上发生的世代之间十分缓慢的、可遗传的变化。Evolution更确切的翻译应该为“演化”。生物演化理论的发展史基本上是围绕着生物是否有变异、生物的变异是如何产生的、什么因素在推动生物演化及其机制是否什么等问题进行的，本序言将对生物演化理论做出直接或间接贡献的科学家做一系统介绍。最后将介绍生物演化研究的特点。
第2讲 拉马克和达尔文的演化思想
拉马克（1744-1829）是一个非常有天赋的博物学家，他参过军、打过仗，退伍后拜著名植物学家Bernard de Jussieu为师学习植物学，并在著名博物学家Buffon（布冯）的资助下，出版了《法国植物志》。法国大革命后，拉马克到法国国家自然博物馆工作，负责昆虫和软体动物标本的整理和研究，在此工作基础上，他发表了“Philosophic Zoologique”（《动物学哲学》），系统地阐述了他的演化理论。拉马克认为所有生物物种都是在不断变化的，不断使用的器官得到加强，而不用的则退回；后天获得的性状能遗传；物种是多起源的。达尔文（1809-1882）是一位兴趣非常广泛、知识面非常广的博物学家，他自幼就对大自然有很强好奇心。随贝格尔号军舰5年的航海经历使得达尔文观察到很多现象，促使他对这些现象背后的规律进行深入的思考。达尔文的演化思想系统地被总结在他于1859年发表的《物种起源》中，其核心内容为：生物物种存在广泛的变异；自然选择，即在生物的变异中有一部分对生物生存和繁殖有益，含有这些有益变异的个体就能够在竞争当中占有优势，并留下后代，最重要的是这样变异能够被传给下一代；生命是单起源的，即所有物种起源于一个共同的祖先（生命之树）。拉马克和达尔文都是伟大的科学家，他们提出的生物演化理论不仅远远超出了他们所处时代的人们对生物普遍规律的理解，更为生命科学，甚至自然科学奠定了科学的基础。
第3讲 达尔文演化理论的修订
达尔文发表《物种起源》时，人们对物种性状在世代之间传递规律的认识是错误的，达尔文也不能幸免。因此在达尔文生物演化理论中遗传机制是错误的。随着孟德尔遗传学的再发现和细胞生物学的发展，人们对遗传有了正确的认识，也就有了对达尔文演化理论中错误内容的修订。德国科学家魏兹曼（Weismann，1834－1914）对达尔文演化论进行了第一次修订，他还提出只有germ cells（生殖细胞）负责生殖，它不受环境、学习以及你形态改变的影响的；，而somatic cells（体细胞）执行身体的其他功能，它们有可能在整个生物成长发育的过程当中发生改变，环境会刺激它一些改变，但是这一改变是不可能遗传到下一代的；他甚至用实验来证明后天获得的性状是不可能遗传的。他特别强调自然选择，认为生物的所有性状都能归结于自然选择。 随着分子生物学的发展，人们知道了遗传物质及其复制的机制，也就知道了遗传变异的机制。20世纪50年代研究生物演化理论的先驱们，如Sewall G. Wright (1889-1988)、Ronald A. Fisher (1890-1962)、John B.S. Haldane (1892-1964)、Theodosius G. Dobzhansky (1904-2005)、George L. Stebbins (1906-2000) 等将遗传学和统计学等方面紧密结合起来研究演化，开创了群体遗传学，并研发出各种模型来定量地“测量”基因突变、自然选择、个体的迁徙、遗传漂变以及交配系统对生物演化的具体影响。人们将这些科学家对达尔文演化理论的修订成为第二次修订。
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