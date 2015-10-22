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Learner Reviews & Feedback for 数据结构基础 by Peking University

4.2
stars
249 ratings
37 reviews

About the Course

学了C/C++ 语言，我们已经会编程解题了，那怎么用来处理实际的问题呢？ 怎么设计数据结构来有效地管理企业人员？如何编写程序没让人才和岗位达到最佳匹配？如何安排旅行计划，找到最佳行程路径？这些学习、工作、生活中常常困扰我们的问题，你将在《数据结构基础》课程中找到答案。 数据结构是计算机程序设计的基础，告诉我们数据在计算机里是如何组织与存储的，能帮助我们刻画实际问题中的信息及其相互关系。当我们对一个实际问题本身有了一个结构化的认识之后，就可以选择合适的解决方法了。 完成这门课之时，你将掌握线性表、栈与队列、字符串、二叉树、树、图等经典的数据结构，并运用这些基础数据结构和相关算法解决实际应用问题。扎实的数据结构知识是项目开发与结构层次设计的关键，学好这门课会让你在高年级的计算机专业课程以及毕业项目设计中事半功倍，同时也将为你成为一名优秀的程序设计人员打下坚实的基础。 附：本课程的内容来自教材：《数据结构与算法》（张铭、王腾蛟、赵海燕 编著），高等教育出版社，2008年。...
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1 - 25 of 36 Reviews for 数据结构基础

By Qirong M

Oct 21, 2015

Great class! Some quiz problems and coding problems are pretty difficult.

By Manasseh Z

Nov 7, 2015

Great for the beginners to study about data structure

By 肖壮清

Feb 22, 2016

不错，如果提供更多的参考资料就更好，国外的很多课程都会有一些补充扩展资料

By zangkuo

Aug 30, 2015

很不错的一门课程，我要坚持下来。加油

By Jian G

Feb 25, 2016

Creat teachers

By jianhua k

Jan 11, 2019

讲的高效，讲的明白。

By 林关羽

Jul 31, 2017

内容充实，通俗易懂

By 曹城华

Oct 25, 2015

很不错，内容很详实

By Tiansheng W

Jan 7, 2016

good

By masterwangzx

Nov 13, 2019

编程作业希望增加更多的测试用例，或者可以看到出错的数据，而不是仅仅wrong answer

By Yongyi Z

Aug 30, 2018

OK，里面的quiz和assignments都很不错，适合刷题用。

By Vito_ZY

Nov 3, 2017

很系统，但有的地方没讲清楚，要自己去找资料

By lvzx

Mar 25, 2017

课程讲的不错，就是有的时候老师会有一些口误

By Huang X

Nov 24, 2016

有点照本宣科，让人有点知其然不知其所以然

By 王子健

Jun 29, 2017

课程难度有所提高，要反复看课件理解。

By 浩一 何

Aug 8, 2017

有些地方講解稍微不清楚

需要上網補充

By Tao X

Apr 26, 2018

内容组织不错，讲课水平堪忧

By Ce J

Jun 26, 2017

Pretty good~

By HC

Jun 7, 2021

课程内容还是很有用的。但是老师的讲解节奏完全不对。很多基本概念没介绍清楚就默认学生都熟练掌握了。很多知识点都是看了别的教程 才明白的。

还有这一系列课程的老问题， 作业不给反馈，很难debug。

By yin

Oct 24, 2018

内容较好，例题不错，但是老师的讲解有些地方不是很清晰，表述不清楚

By SamDu

Jan 20, 2016

讲的点比较多，但是不详细，略略带过的感觉

By Zhang R

Aug 7, 2015

老师讲课比较结巴，听起来很难受。

By 端木安

Nov 5, 2015

Just read PPT

By Zirui W

Apr 30, 2018

讲得太快了

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