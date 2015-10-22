By Qirong M•
Oct 21, 2015
Great class! Some quiz problems and coding problems are pretty difficult.
By Manasseh Z•
Nov 7, 2015
Great for the beginners to study about data structure
By 肖壮清•
Feb 22, 2016
不错，如果提供更多的参考资料就更好，国外的很多课程都会有一些补充扩展资料
By zangkuo•
Aug 30, 2015
很不错的一门课程，我要坚持下来。加油
By Jian G•
Feb 25, 2016
Creat teachers
By jianhua k•
Jan 11, 2019
讲的高效，讲的明白。
By 林关羽•
Jul 31, 2017
内容充实，通俗易懂
By 曹城华•
Oct 25, 2015
很不错，内容很详实
By Tiansheng W•
Jan 7, 2016
good
By masterwangzx•
Nov 13, 2019
编程作业希望增加更多的测试用例，或者可以看到出错的数据，而不是仅仅wrong answer
By Yongyi Z•
Aug 30, 2018
OK，里面的quiz和assignments都很不错，适合刷题用。
By Vito_ZY•
Nov 3, 2017
很系统，但有的地方没讲清楚，要自己去找资料
By lvzx•
Mar 25, 2017
课程讲的不错，就是有的时候老师会有一些口误
By Huang X•
Nov 24, 2016
有点照本宣科，让人有点知其然不知其所以然
By 王子健•
Jun 29, 2017
课程难度有所提高，要反复看课件理解。
By 浩一 何•
Aug 8, 2017
有些地方講解稍微不清楚
需要上網補充
By Tao X•
Apr 26, 2018
内容组织不错，讲课水平堪忧
By Ce J•
Jun 26, 2017
Pretty good~
By HC•
Jun 7, 2021
课程内容还是很有用的。但是老师的讲解节奏完全不对。很多基本概念没介绍清楚就默认学生都熟练掌握了。很多知识点都是看了别的教程 才明白的。
还有这一系列课程的老问题， 作业不给反馈，很难debug。
By yin•
Oct 24, 2018
内容较好，例题不错，但是老师的讲解有些地方不是很清晰，表述不清楚
By SamDu•
Jan 20, 2016
讲的点比较多，但是不详细，略略带过的感觉
By Zhang R•
Aug 7, 2015
老师讲课比较结巴，听起来很难受。
By 端木安•
Nov 5, 2015
Just read PPT
By Zirui W•
Apr 30, 2018
讲得太快了