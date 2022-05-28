تم تصميم هذه الدورة التدريبية التفاعلية حتى تساعدك على تحقيق النجاح الذي تريده. وبناءً على عقود من الأبحاث العلمية، ستتعلم ما يقوم به معظم الناجحين بطريقة مختلفة عن الآخرين ولماذا لا يعد معدل الذكاء المعيار الأساسي للنجاح (وقد يعطي نتيجة عكسية في بعض الأحيان) ولما تتسبب العديد من المعتقدات الشائعة بين الناس في إعاقة مسيرتهم نحو تحقيق أهدافهم.
علم النجاح: ما يجب أن تعرفه من الباحثينUniversity of Michigan
About this Course
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة عن علم النجاح: ما يجب أن تعرفه من الباحثين
تم تصميم هذه الدورة التدريبية حتى تساعدك على تحقيق النجاح الذي تتمناه وتستحقه في حياتك. حيث تضع هذه الوحدة حجر الأساس للدورة التدريبية وتعرّفك على أهدافها وكذلك على الإستراتيجيات الأربع التي يستخدمها الأشخاص الناجحون لتحقيق أهدافهم في الحياة. ففي الفيديو الأول، ستتعرف على أهداف الدورة التدريبية وكيف أن طريقة الوصول إلى النجاح المبنية على العلم يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك في الحياة. وفي الفيديو الثاني، ستحظى بفرصة التفكير بإمعان فيما يعنيه النجاح لك خاصة في المجالات التي تحقق فيها نتائج أفضل التي يكون لها مغزى في العمل بحيث تصل إلى النجاح المهني الذي تريده وتستمتع بحياة رغدة ومثمرة. أما في الفيديو الثالث، فستتعرف على أكثر الأساطير الشائعة عن النجاح التي قد تصرف انتباهك عن تحقيق أهدافك في الحياة، وكذلك عما وجده الباحثون أنه ينبئ حقًا بالنجاح في الحياة. نتمنى لك تجربة تعلم ممتعة!!
قوة المعتقدات
في هذه الوحدة، ستتعرف كيف أن بعض المعتقدات يمكن أن تبعدك عن تحقيق الأهداف، بينما يمكن لمعتقدات أخرى مثل تبني أفكارًا متطورة وتقييمات ذاتية إيجابية - أن تدفعك نحو أهدافك. كما ستتعلم أيضًا كيف أن الأفكار المتطورة يمكن أن تحمي الأفراد من التأثيرات السلبية الناتجة عن التحيز والتحامل ولماذا جرت العادة بأن يمتلك الأفراد ذوو التقييمات الذاتية الإيجابية أموالًا أكثر بغض النظر عن درجاتهم في المدرسة وخلفياتهم العائلية. وبنهاية هذه الوحدة، ستتكون لديك إستراتيجيات محددة لإنشاء المعتقدات التي ستساعدك على وضع أهداف سامية وتحقيقها.
قوة الخبرة
في هذه الوحدة، ستتعرف على أهمية امتلاك الخبرة التي تُعد مجدية بالنسبة لك وتسهم في خبرة الآخرين. في الفيديو الأول، ستتعرف على الدور الذي لعبته الخبرة في الهبوط الاضطراري الذي قام به الطيار تشيزلي "سالي" سيلنبرجر في رحلة الخطوط الجوية المتحدة United Airlines التي كان على متنها 155 فردًا حيث هبط في نهر هدسون بعد تعطل كلا المحركين. وستتعرف على كيفية تطوير سيلنبرجر لخبرته وكيفية تطبيق هذه الدروس على جهودك الخاصة في اكتساب الخبرة. وفي الفيديو الثاني، ستتعرف على ما يفرّق بين الخبير وغير الخبير وكذلك الدور الجوهري الذي تؤديه المجموعات والتمثيلات العقلية في تطوير الخبرة. كما ستتعرف أيضًا على الأمور المشتركة بين الطيور والسناجب وصفوة سائقي سيارات الأجرة في لندن وما يعنيه ذلك بالنسبة لك. تلميح: يتعلق الأمر بكيفية التطور العقلي لدى الخبراء. وفي الفيديو الثالث، ستتعلم خطوة بخطوة الإستراتيجية الخاصة بالمشاركة في النوع ذاته من الممارسات التي يستخدمها الخبراء من أجل تطوير خبراتهم.
قوة التحفيز الذاتي
في هذه الوحدة، ستتعرف على نوعين من التحفيز الذاتي ينبئان عن النجاح وهما: الاجتهاد والمثابرة. حيث يركز الفيديو الأول على الاجتهاد ما هو تعريفه وكيف يؤدي إلى نتائج جيدة في المدرسة والعمل وفوائد الاجتهاد التي تعود على صحتك. كما ستكتشف أيضًا أن الباحثين قد تعرفوا على النجاح من خلال سلسلة الدراسات الشهيرة عن الأطفال والمارشميلو وتأخر الشعور بالإرضاء. ويركز الفيديو الثاني على المثابرة من حيث تعريفها واختلافها عن الاجتهاد وكيف أنها تؤدي إلى النجاح والأساليب المحددة التي يمكنك استخدامها حتى تصبح أكثر مثابرة وكيفية تجنب بعض سلبيات المثابرة. وستتاح لك الفرصة أيضًا لتقييم مستوى الاجتهاد والمثابرة لديك.
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