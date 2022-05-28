About this Course

4,907 recent views
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 11 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 11 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up98%(1,359 ratings)
Week
1

Week 1

3 hours to complete

مقدمة عن علم النجاح: ما يجب أن تعرفه من الباحثين

3 hours to complete
5 videos (Total 84 min), 5 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

1 hour to complete

قوة المعتقدات

1 hour to complete
3 videos (Total 41 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

قوة الخبرة

1 hour to complete
3 videos (Total 47 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

قوة التحفيز الذاتي

2 hours to complete
2 videos (Total 36 min), 3 readings, 1 quiz

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder