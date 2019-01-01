Learner Reviews & Feedback for مهارات ذكاء النجاح | Success Intelligence Skills by Alfaisal University | KLD
About the Course
النجاح هو الجوهرة التي يرغب الجميع في الوصول إليها، لكن من هو الشخص الناجح؟ هل هو الحاصل على المؤهلات العلمية؟ أم هو صاحب الثروة والسلطة؟ أم هو من يستطيع تحقيق حلمه بأية وسيلة؟ الحقيقة النجاح هو نجاح المجتمع بأكمله، فما هي الفائدة من أن تكون موظفاً ناجحاً داخل شركة فاشلة؟ لذلك نجد الناجحين والعظماء على مستوى العالم لا يسعون لنجاحهم وحدهم فحسب بل يساعدون الآخرين كي يعم النجاح على الجميع، ونرى أمثلة ذلك في الزعيمين "غاندي" و"نيلسون مانديلا" اللذين كافحا من أجل بلديهما وشعبيهما جميعاً وليس من أجل نفسيهما فقط، لذلك خُلّد إسميهما إلى الآن، وهذا ما يُعرف بمصطلح (Success Intelligence) أو ذكاء النجاح، بمعنى أن تنجح أنت والجميع أيضاً.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم مهارات ذكاء النجاح، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل:شرح الدروس المستفادة من الناجحين قادةً وشركات، فهم المقصود بمفهوم الجوهرية، معرفة القواعد الأساسية لمهارة ذكاء النجاح وخصائص المتمتعين بها، توضيح المقصود بمفهوم ذكاء النجاح....