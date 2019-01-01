Learner Reviews & Feedback for إدارة سلاسل الإمداد | Supply Chain Management by Alfaisal University | KLD
About the Course
إدارة سلسلة الإمداد (Supply Chain Management) هي واحدة من أهم طرق الإدارة الحديثة التي تلعب دوراً مهماً وفعالاً في بقاء ونجاح الشركات، وذلك لأنها تعتبر الإدارة المسؤولة عن التدفق الانسيابي للمواد الخام والخدمات والمعلومات بين العناصر المختلفة للسلسلة (Chain)، وبالتالي لخروج منتجٍ نهائي (Final Product) ناجح يحقق للشركات ميزة تنافسية في السوق.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم إدارة سلاسل الإمداد، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح العناصر والمحركات المكونة لإدارة سلسلة الإمداد، فهم أهمية إدارة سلسلة الإمداد، استعراض المراحل التي تمر بها سلسلة الإمداد....