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Back to Системне адміністрування і послуги ІТ-інфраструктури

Learner Reviews & Feedback for Системне адміністрування і послуги ІТ-інфраструктури by Google

About the Course

Цей курс допоможе вам перейти від роботи з одним комп’ютером до адміністрування цілої мережі. Системне адміністрування – це галузь ІТ, яка відповідає за обслуговування комп’ютерних систем у середовищі з багатьма користувачами. На цьому курсі ви дізнаєтеся про інфраструктурні послуги, які підтримують роботу всіх організацій, як великих, так і малих. Ми детально розглянемо принцип роботи хмарних сховищ – від типових налаштувань хмарної інфраструктури до керування хмарними ресурсами. Ви також дізнаєтеся, як керувати серверами та налаштовувати їх і як використовувати типові інструменти для керування комп’ютерами, інформацією про користувачів і їх продуктивністю. Крім того, ви дізнаєтеся, як відновити ІТ-інфраструктуру вашої організації в разі масштабного збою в роботі. Пройшовши цей курс, ви зможете: ● вмітимете використовувати ефективні практики щодо вибору апаратного забезпечення, постачальників і послуг для вашої організації; ● розумітимете, як працюють найпоширеніші інфраструктурні послуги, які підтримують роботу організацій, і як керувати серверами інфраструктури; ● розумітимете, як максимально ефективно використовувати хмарні сховища для своєї організації; ● вмітимете керувати комп’ютерами та користувачами організації за допомогою служб каталогів, Active Directory та OpenLDAP; ● вмітимете вибирати інструменти для використання у вашій організації і керувати ними; ● вмітимете створювати резервні копії даних вашої організації і знатимете, як відновити ІТ-інфраструктуру у разі масштабного збою в роботі; ● застосовуватимете знання з системного адміністрування для планування та вдосконалення процесів для ІТ-середовищ....
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