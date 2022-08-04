Learner Reviews & Feedback for Системне адміністрування і послуги ІТ-інфраструктури by Google
About the Course
Цей курс допоможе вам перейти від роботи з одним комп’ютером до адміністрування цілої мережі. Системне адміністрування – це галузь ІТ, яка відповідає за обслуговування комп’ютерних систем у середовищі з багатьма користувачами. На цьому курсі ви дізнаєтеся про інфраструктурні послуги, які підтримують роботу всіх організацій, як великих, так і малих. Ми детально розглянемо принцип роботи хмарних сховищ – від типових налаштувань хмарної інфраструктури до керування хмарними ресурсами. Ви також дізнаєтеся, як керувати серверами та налаштовувати їх і як використовувати типові інструменти для керування комп’ютерами, інформацією про користувачів і їх продуктивністю. Крім того, ви дізнаєтеся, як відновити ІТ-інфраструктуру вашої організації в разі масштабного збою в роботі.
Пройшовши цей курс, ви зможете:
● вмітимете використовувати ефективні практики щодо вибору апаратного забезпечення, постачальників і послуг для вашої організації;
● розумітимете, як працюють найпоширеніші інфраструктурні послуги, які підтримують
роботу організацій, і як керувати серверами інфраструктури;
● розумітимете, як максимально ефективно використовувати хмарні сховища для своєї організації;
● вмітимете керувати комп’ютерами та користувачами організації за допомогою служб каталогів, Active
Directory та OpenLDAP;
● вмітимете вибирати інструменти для використання у вашій організації і керувати ними;
● вмітимете створювати резервні копії даних вашої організації і знатимете, як відновити ІТ-інфраструктуру у разі
масштабного збою в роботі;
● застосовуватимете знання з системного адміністрування для планування та вдосконалення процесів для ІТ-середовищ....