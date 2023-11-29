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تصميم واجهة برمجة تطبيق ب Python Flask : إنشاء واجهة لمدونة
Coursera Project Network

تصميم واجهة برمجة تطبيق ب Python Flask : إنشاء واجهة لمدونة

Taught in Arabic

Course

Gain insight into a topic and learn the fundamentals

Mohamed Alansary

Instructor: Mohamed Alansary

Coursera Plus

Included with Coursera Plus

Beginner level

Recommended experience

2 hours to complete
Flexible schedule
Learn at your own pace

What you'll learn

  • التعرف على كيفية تصميم واجهة برمجة تطبيق RESTful.

  • التعرف على كيفية دمج واجهة برمجة تطبيق RESTful للسماح لمطوري الطرف الثالث بالتفاعل مع النظام الأساسي برمجيًا.

  • التعرف على كيفية تنفيذ إصدار واجهة برمجة التطبيق (API) لضمان التوافق مع الإصدارات السابقة مع السماح بالتحديثات والتحسينات المستقبلية.

Skills you'll gain

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Recently updated!

November 2023

Assessments

1 quiz

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There is 1 module in this course

في الوقت الحالي، تعد القدرة على تصميم واجهات برمجة التطبيقات القوية والمعروفة ب APIs أو Application Programming Interfaces مهارة تفتح الأبواب أمام فرص لا حدود لها. سواء كنت مطورًا متمرسًا وتتطلع إلى توسيع مجموعة أدواتك أو مبتدئًا حريصًا على الغوص في عالم تطوير الويب، فإن هذا المشروع مصمم خصيصًا لتمكينك. في هذا المشروع سنقوم بإزالة الغموض عن فن تصميم واجهة برمجة التطبيق (API) باستخدام إطار عمل Python Flask الشهير، والمعروف ببساطته و مرونته وقابليته للتوسع. في هذا المشروع الذي يستغرق ساعة واحدة- سوف تتعلم: ١. كيفيه عمل HTTP وكيف تقوم بإرسال طلب باستخدام cURL. ٢. ما هو REST وكيف تقوم بإرسال طلب باستخدام Postman. ٣. كيفيه تصميم واجهه برمجه تطبيق احترافيه بالإضافه إلي افضل الممارسات التي يمكن اتباعها لتصميم الاستجابه العائده منها. ٤. كيفيه إنشاء نقاط نهايه endpoints في واجهه برمجه التطبيق. ٥. كيفيه انشاء اتصال مع قاعده بيانات MySQL لتخزين البيانات بشكل دائم في قاعده البيانات. ٦. استراتيجيات عمل إصدار لواجهه برمجه التطبيق لضمان التوافق مع الإصدارات السابقه مع السماح بالتحديثات والتحسينات المستقبليه. هذا المشروع هو حل لمدون او Blogger يريد نشر مقالاته بدون التقيد بالقيود التي تفرضها مواقع التواصل الاجتماعي ويريد السماح لاي تطبيق اخر ان يقوم بعرض تدويناته وبالتالي في حاجه لنشر نقطه نهايه أو endpoint في واجهه برمجه التطبيق API لكي تقوم باسترداد التدوينات. مهمتك كمهندس برمجيات هي ان تقوم بتصميم واجهه برمجه التطبيق API وانشاء نقاط النهايه endpoints وتخزين التدوينات بشكل دائم في قاعده بيانات MySQL وعمل اصدارات لواجهه برمجه التطبيق وهذا ما سنقوم بتنفيذه خلال المشروع. هذا المشروع موجه للمبتدئين وخلال المشروع ستكتسب المهارات الأساسية المتعلقة بتصميم واحهه برمجه تطبيق احترافيه API او Application Programming Interface وكذلك انشاء نقاط نهايه endpoints في واجهه برمجه التطبيق وانشاء اتصال مع قاعده بيانات MySQL للتخزين الدائم للبيانات وعمل اصدار لواجهه برمجه التطبيق وارسال طلبات HTTP لنقاط النهايه باستخدام curl و Postman. بنهايه المشروع سيكون عندك منصة تدوين متطورة مع إمكانات RESTful API المتكاملة وستكون قادر على إنشاء تجربة تدوين تتمحور حول المستخدم وغنية بالميزات. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوفر واجهة برمجة تطبيق قوية للمطورين الذين يتطلعون إلى التكامل مع النظام الأساسي الخاص بك، مما يفتح إمكانيات الإضافات والتكاملات. لكي تجتاز المشروع لابد ان يكون عندك فهم أساسي للغه Python مثل اوامر استدعاء المكتبات import وانشاء المتغيرات والقواميس والدوال واساسيات البرمجة الشيئية وفهم أساسي للغه SQL الخاصه بقواعد البيانات مثل اوامر انشاء الجداول CREATE وادخال البيانات بالجداول INSERT والاستعلام عن البيانات في الجداول SELECT. من خلال إكمال هذا المشروع، ستكتسب خبرة قيمة في العمل باستخدام أدوات مثل Postman و cURL والتي يمكن أن تساعدك على اختبار نقاط النهايه endpoints بكفاءة أكبر خلال حياتك المهنية. ستتعلنم ايضا تصميم وتطوير واجهه برمجه التطبيق على سبيل المثال ، إذا كنت تعمل في مؤسسة تحتاج إلى تصميم وتطوير واجهه برمجه تطبيق API لنشرها لمطورين اخرين او استخدامها في اكثر من تطبيق او منصه، فيمكنك استخدام هذه المهارات لتنفيذها.

What's included

9 videos3 readings1 quiz1 plugin

Instructor

Mohamed Alansary
Coursera Project Network
4 Courses136 learners

Offered by

Coursera Project Network

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