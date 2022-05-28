About this Course

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Approx. 14 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Mobile Web
  • I-Deas
  • Responsive Web Design
  • Viewport
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 14 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

الأسبوع الأول: النمط مع التصميم سريع الاستجابة

3 hours to complete
6 videos (Total 37 min), 9 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

4 hours to complete

أسبوعين: مفاهيم أساسية

4 hours to complete
6 videos (Total 43 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

الأسبوع الثالث: استخدام الإطارات الموجودة

4 hours to complete
7 videos (Total 55 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

الأسبوع الرابع: تجربة!

4 hours to complete
9 videos (Total 60 min), 4 readings, 2 quizzes

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