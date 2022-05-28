كان من المعهود فيما مضى أن يرى كل شخص صفحات إنترنت على شاشة لها نفس الحجم تقريبًا. ولكن مع انبثاق ثورة استعمال الهواتف الذكية للدخول إلى شبكة الإنترنت، تغير عرض التصاميم كليًا. يتوقع الأفراد في الوقت الراهن أنها ستعمل بصرف النظر عن المنصة (هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو جهاز حاسوب محمول أو جهاز حاسوب مكتبي). ويُطلق على تلك الإمكانية المتعلقة بالاستجابة لأي منصة التصميم سريع الاستجابة. وسيتعمق هذا المساق في المعارف الأساسية للغة CSS3 ليحوي موضوعات من قبيل الإطارات السلكية والتصميم السلس واستعلامات الوسائط واستخدام نماذج التنميط الحالية مثل بوتستراب. بعد الانتهاء من دراسة المساق، سيتمكن الدارسون من: إيضاح نموذج الجوال أولًا وأهمية الإطارات السلكية في مرحلة التصميم واستخدام إطارات التصاميم الحالية مثل بوتستراب. هذا هو المساق الرابع في تخصص تصميم مواقع الويب للجميع. يُتوقع أن تحظى بإلمامٍ جوهريٍ للغتي HTML وcss عند الالتحاق بهذا المساق. ينصب تركيز المساقات الأخرى على زيادة التفاعل مع لغة البرمجة جافاسكريبت وإنجاز مشروع ختامي.
تنميط متقدم بتصميم سريع الاستجابةUniversity of Michigan
About this Course
Skills you will gain
- Mobile Web
- I-Deas
- Responsive Web Design
- Viewport
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسبوع الأول: النمط مع التصميم سريع الاستجابة
ماذا يعني أن يكون لديك تصميم سريع الاستجابة لموقعك الخاص؟ كيف يمكنك معرفة ما إذا كان موقعك الحالي سريع الاستجابة أم لا؟ سنبدأ هذا الأسبوع بالنظريات الكامنة وراء "نموذج الجوال أولًا" – وهي فكرة تعني أن موقع الجوال الخاص بك لابد وأن يوفر كل ما هو مطلوب، وليس نسخة مختصرة من صفحة جيدة. ونُنهي الأسبوع باتخاذ أول خطوة ملموسة باستخدام قياسات المرونة في CSS الخاصة بك.
أسبوعين: مفاهيم أساسية
ستتاح لك هذا الأسبوع فرصة لتطبيق النظريات باستخدام استعلامات الوسائط في CSS الخاص بك. يمكن أن تكتشف هذه الاستعلامات تلقائيًا حجم المتصفح المستخدم لعرض الصفحة بحيث يمكنك تحديد نوع النمط الذي تريد تحقيقه. سوف يوجد أيضًا مناقشة حول الممارسات الشائعة لتصميم طرق عرض مختلفة بأحجام شاشات مختلفة ("منافذ العرض").
الأسبوع الثالث: استخدام الإطارات الموجودة
يمكن استخدام الأدوات الموجودة وذلك بعد أن ينتهي كل مبرمج جيد ويقضي وقتًا في إعداد المواقع من البداية. وبعد كل هذا، لماذا نُعيد إعداد العجلة؟ ستمنحك الأعمال التي أتممناها حتى هذه النقطة المعرفة اللازمة لابتكار مواقعك الفريدة من خلال هذه الإطارات. سنعمل خلال هذا الأسبوع على بوتستراب وهو إطار يستخدم لغة HTML5 وبرنامج CSS وجافا سكريبت (إذا لم تستخدم جافا سكريبت من قبل، فلا داعي للقلق)
الأسبوع الرابع: تجربة!
خُصص هذا الأسبوع لحل المشكلات البسيطة التي تظهر عند الانتقال من النظرية إلى التطبيق. فإننا نبحث عن خيارات لإطارات أكثر تطورًا بالإضافة إلى الأخذ بنصيحة الافراد الذين يستخدمون التقنيات التي يتحدث عنها هذا المساق.
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