About this Course

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Approx. 12 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • I-Deas
  • Web Page
  • Web
  • Scrolling
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 12 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

4 hours to complete

الأسبوع الأول: الشروع في التصميم البسيط

4 hours to complete
8 videos (Total 80 min), 8 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

5 hours to complete

الأسبوع الأول: الشروع في التصميم البسيط

5 hours to complete
8 videos (Total 79 min), 9 readings, 3 quizzes
Week
3

Week 3

1 hour to complete

الأسبوع الثالث: الفئات الزائفة والعناصر الزائفة وعمليات الانتقال والتموضع

1 hour to complete
5 videos (Total 29 min), 5 readings, 1 quiz
Week
4

Week 4

2 hours to complete

الأسبوع الرابع: ربط كل الأمور ببعضها البعض

2 hours to complete
7 videos (Total 34 min), 3 readings, 1 quiz
25 minutes to complete

ما هي الخطوة التالية؟

25 minutes to complete
5 readings

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