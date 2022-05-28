لا يمكن التعرف على الويب اليوم تقريبًا منذ الأيام الأولى لاستخدام white pages مع قوائم blue links. الآن، صُممت المواقع بتصميمات معقدة للصفحات وخطوط فريدة وأنظمة ألوان مخصصة. سيوضح لك هذا المساق أساسيات أوراق الأنماط المتتالية (CSS3). سيكون التركيز على تعلم كيفية كتابة قواعد CSS ، وكيفية اختبار الرمز، وكيفية إنشاء عادات برمجة جيدة. عندما يتحقق بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي تصميم صفحة الويب إلى تطوير صفحتك. عند القيام بذلك بطريقة غير صحيحة، قد تكون النتيجة أسوأ من عدم وجود تصميم على الإطلاق.
مقدمة عن CSS3University of Michigan
About this Course
Skills you will gain
- I-Deas
- Web Page
- Web
- Scrolling
Offered by
University of Michigan
The mission of the University of Michigan is to serve the people of Michigan and the world through preeminence in creating, communicating, preserving and applying knowledge, art, and academic values, and in developing leaders and citizens who will challenge the present and enrich the future.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسبوع الأول: الشروع في التصميم البسيط
مرحبًا بكم في مقدمة CSS3! ستتعلم في هذا المساق كيفية تصميم صفحاتك من خلال الاستفادة من قوة CSS3. سنركز على كل من البنية الصحيحة (كيفية كتابة قواعد التصميم الخاصة بك) وأهمية تصميم إمكانية الوصول (التأكد من أن تصميمك يعزز موقعك، لا يجعل التصفح أكثر صعوبة). من المهم جدًا أن تتأهب لارتكاب الأخطاء المطبعية في هذا المساق. الطريقة الوحيدة لفهم المادة حقًا هي التدرب على كتابتها بنفسك كلما أمكن ذلك.
الأسبوع الأول: الشروع في التصميم البسيط
إن الألوان والخطوط هي مجرد بداية لوضع نمط الصفحة. حيث أن الشيء الجيد تجاه البدء بهذه الخوص هو أنها عادة ما تكون مباشرة جدا للقيام بتنفيذها. يمكنك اختيار لون وطريقة الانبثاق – للحصول على نتائج فورية ومتوقعة. هذا الأسبوع ننتقل إلى خواص جديدة تتطلب قليلا من التعديلات للحصول على النتائج المرجوة. وعلى وجه الخصوص، سنتحدث عن النموذج المربع وصور الخلفية والتعتيم والتعويم والأعمدة والرؤية والتصميم لمختلف المتصفحات.
الأسبوع الثالث: الفئات الزائفة والعناصر الزائفة وعمليات الانتقال والتموضع
هل سبق أن لاحظت على صفحة ويب أن بعض الروابط زرقاء اللون وأخرى أرجوانية اللون، استناداً إلى ما إذا قمت بالنقر فوق الروابط؟ كيف يمكن تصميم بعض وسوم الإرساء وليس غيرها؟ ستعرف هذا الأسبوع كيفية وضع نمط الفئات الزائفة (على سبيل المثال، رابط تمت زيارته، عنصر تدور الفأرة حوله) والعناصر الزائفة (على سبيل المثال الحرف الأول من عنوان، السطر الأول من الفقرة (. ليس من الصعب أن نضع أنماط لهذه العناصر، ولكن الأمر يتطلب ترميزاً دقيقاً. كما أنها أيضاً الخطوة الأولى لإضافة حركة بسيطة إلى موقعك. نُنهي هذا الأسبوع بتناول موضوع التموضع – كيفية تثبيت العناصر في جزء مُحدد من صفحتك. فكر في الإعلانات المُنبثقة المُزعجة. كيف للمُبرمجين أن يجعلوها ثابتة في منتصف الشاشة رغم أنك تحاول باستمرار طرحها بعيدًا.
الأسبوع الرابع: ربط كل الأمور ببعضها البعض
سأجري قليلًا من المراجعة عن الرمز. وسأخبرك بطريقة استخدامي للفئات والعناصر الزائفة لإعداد جدول. وبعد ذلك، سأُريك إيضاحًا بشأن ثلاثة أشرطة تصفح مختلفة تستعمل خيارات تصميم متباينة. نود الرجوع خطوة إلى الوراء والتحدث عن كيفية تأثير هذه الخيارات الثلاثة المختلفة على إمكانية الوصول إلى موقعنا. تتمثل المرحلة النهائية لإتمام هذا المساق في إنجاز مشروع تقييم الزملاء. ستحظى بفرصةٍ لإثبات قدرتك على اتباع التوجيهات الخاصة بالتصميم مع إضفاء لمستك الشخصية الخاصة على المشروع. تذكر فقط أنه يلزمك التحقق من صحة عملك لتحقيق البُنية وإمكانية الوصول على نحوٍ سليم.
ما هي الخطوة التالية؟
إذا كنت تود إجراء المزيد في الوقت الحالي بعد الانتهاء من هذا المساق، لدي عدد لا بأس به من التوصيات. أهم ما في الأمر هو أنك ستواصل ممارسة مهاراتك وسيكون لديك شيء ما تعمل عليه.
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