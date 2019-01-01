Learner Reviews & Feedback for فن الإقناع | The Art of Persuasion by Alfaisal University | KLD
About the Course
يرتبط النجاح عادة بالقدرة على التأثير في الآخرين وتغيير آرائهم، بل وتحقيق درجة كبيرة من التوافق معهم، لذلك فإن الشخص الذي يمتلك القدرة على الإقناع (Persuasion) يمتلك أحد أهم المفاتيح الأساسية للنجاح والتميز.
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بفهم فن الإقناع، أو كان مجال عملك يتطلب توظيف ذلك في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: شرح مراحل وأدوات الإقناع، فهم أنماط وأشكال الإقناع، استعراض عناصر الإقناع، تعريف الإقناع....