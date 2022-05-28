يحاول كثير من الأفراد أن يصبحوا قادة في مجال التأثير في من حولهم سواء في حياتهم المهنية أو الشخصية، لكن القليل منهم من يتمكنون من تحقيق ذلك، لذلك يحلم الكثير منا بامتلاك القدرة على التأثير في الأفراد وتحفيزهم وتوجيهم، وهذه القدرة تعتمد بصورة أساسية على إمكانية التواصل الفعال، أخذاً بعين الاعتبار أن التواصل الفعال لا يعتمد فقط على تدفق المعلومات والحقائق، إنما يتوقف بشكل كبير على أسلوب وطريقة نقل وتدفق المعلومات، وإذا ما اتسم أسلوبك بالبساطة وأثار الشغف والفضول، كُنت أكثر تأثيراً في الآخرين، وفي هذا الصدد، ظهرت العديد من الأدوات أهمها رواية القصص (Storytelling)، بل وأصبحت إحدى أهم الأدوات الاستراتيجية التي تحكمها مجموعة من المبادئ والقواعد.
فن رواية القصص | The Art of StorytellingAlfaisal University | KLD
About this Course
خبرة في مهارات الخطابة ورواية القصص
Skills you will gain
- مهارات الخطابة
- مهارات رواية القصص
خبرة في مهارات الخطابة ورواية القصص
Offered by
Alfaisal University | KLD
أُنْشِئَتْ جامعة الفيصل في العام 2002م بمبادرةٍ من مؤسسة الملك فيصل الخيرية الرائدة بمبادراتها التي تتجاوز مفهوم العمل الخيري التقليدي، كأول جامعةٍ أهلية غير ربحية بالمملكة العربية السعودية تلتزم بالمعايير العالمية للجودة وتتميز بإهتمامها بالطالب والبحث العلمي. ويدفع الفيصل لتحقيق التميز والنجاح مجلس أمنائها الذي يمثله مؤسسون محليون وعالميون ملتزمون تماماً برسالة الجامعة. بدأت جامعة الفيصل مسيرتها بخمسة كليات هي الأعمال والهندسة والطب والصيدلة والعلوم، تقدم برامج تعليمية عالمية المستوى والجودة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا لصفوةٍ من الطلاب المتفوقين من الجنسين، كما تعطي الجامعة الفرصة للسعوديين وغير السعوديين للإلتحاق بها. وتضع جامعة الفيصل طلابها على أعتاب النجاح من خلال البرامج التي تقدمها والتي تهتم بتزويد الدارسين بقواعد وأسس متينة من المهارات والمعرفة ترتكز على مناهج دراسية اختيرت بعناية فائقة لتلبي احتياجات ومتطلبات المجتمع وسوق العمل. لذا فنحن مطمئنون تماماً لنجاح خريجينا الذين ينتظرهم مستقبل مهني حافل بالإنجاز والنجاح حيث تركز مناهجنا التعليمية ومنذ أول يومٍ للطالب بالجامعة على ربط كل خطوة تعليمية بالممارسة العملية.
Syllabus - What you will learn from this course
فن رواية القصص
ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: التعرف على الخطوات السبع الفعَّالة كي تكون راوياً ناجحاً للقصص، فهم المجالات التي يمكن خلالها استخدام القصص المؤسسية، شرح أهمية رواية القصص، خاصة المؤسسية وأنواعها المختلفة.
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