By Мірошніченко О А•
May 6, 2020
хороший и полезный курс, который сразу дал задуматься и применить полученные знания в своей жизни
By Yuliya S•
Apr 28, 2020
Мені сподобався цей курс, я збираюся втілити кілька порад у своєму робочому житті.
By Halyna•
Jan 16, 2016
Випрате, будь ласка, помилки-опечатки у субтитрах та тестах
By Вікторія М•
Aug 20, 2020
Lots of effective tips. Thanks
By Andriy K•
Jun 13, 2017
Good course. Useful for me
By Ruslan K•
Jul 7, 2017
дуже цікавий курс
By Микола Л•
May 19, 2022
Useful course!
By Kleber L d S•
Apr 16, 2020
Excelente.
By Yurii S•
May 23, 2020
great!
By Maria C•
Dec 21, 2019
дякую
By Віктор Ш•
Jan 4, 2016
Корисно! Особливо для тих, хто хоче вдосконалити власну дисципліну, організаторські здібності, ефективність роботи та управління.
By Olga A•
Feb 1, 2016
It's a good start for beginners, but I also found it useful for refresh my knowledge about this theme.
By Yuriy C•
Oct 24, 2016
Nice, quick course with action items
By Grey Y•
Sep 23, 2018
This is a good course for beginners. (It is very common).
Please, add to course more practical tools as advice (application, sites, calendar features, etc).