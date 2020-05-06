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Learner Reviews & Feedback for Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності by University of California, Irvine

4.6
stars
90 ratings
14 reviews

About the Course

Працюйте розумніше, а не більше Ви зможете здобути і застосувати ваші знання та розуміння особистої та професійної обізнаності, організованості та виконання зобов’язань, а також використовувати інструменти, методи та прийоми, про які ви дізналися, для постановки цілей та пріоритетів, планування та делегування для подолання управлінських викликів та покращення продуктивності. This course is translated by the Ukrainian mobile network operator, lifecell....
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1 - 14 of 14 Reviews for Працюйте розумніше, а не більше: управління часом для особистої та професійної продуктивності

By Мірошніченко О А

May 6, 2020

хороший и полезный курс, который сразу дал задуматься и применить полученные знания в своей жизни

By Yuliya S

Apr 28, 2020

Мені сподобався цей курс, я збираюся втілити кілька порад у своєму робочому житті.

By Halyna

Jan 16, 2016

Випрате, будь ласка, помилки-опечатки у субтитрах та тестах

By Вікторія М

Aug 20, 2020

Lots of effective tips. Thanks

By Andriy K

Jun 13, 2017

Good course. Useful for me

By Ruslan K

Jul 7, 2017

дуже цікавий курс

By Микола Л

May 19, 2022

Useful course!

By Kleber L d S

Apr 16, 2020

Excelente.

By Yurii S

May 23, 2020

great!

By Maria C

Dec 21, 2019

дякую

By Віктор Ш

Jan 4, 2016

Корисно! Особливо для тих, хто хоче вдосконалити власну дисципліну, організаторські здібності, ефективність роботи та управління.

By Olga A

Feb 1, 2016

It's a good start for beginners, but I also found it useful for refresh my knowledge about this theme.

By Yuriy C

Oct 24, 2016

Nice, quick course with action items

By Grey Y

Sep 23, 2018

This is a good course for beginners. (It is very common).

Please, add to course more practical tools as advice (application, sites, calendar features, etc).

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