Развивайте способности мыслить стратегически, анализировать конкурентную среду, а также давать рекомендации по позиционированию компании и созданию ценности. В этом курсе, разработанном Дарденской школой бизнеса при Виргинском университете, опытные преподаватели помогут вам изучить теорию и основы, позволяющие заложить фундамент успешной бизнес-стратегии, и предоставят инструменты, необходимые для ее понимания: анализы SWOT, конкурентов, среды, пяти сил, способностей, а также карты стратегических групп.
Основы бизнес-стратегииUniversity of Virginia
About this Course
What you will learn
Как использовать инструменты анализа SWOT, конкурентов и среды
Как оценить структуру отрасли и как динамика конкуренции в отрасли влияет на рентабельность
Как провести анализ способностей и как использовать его результаты в принятии решений
Как анализировать преимущества и недостатки четырех типовых конкурентных позиций
Skills you will gain
- Asset
- Communication
- strategy
- Competitiveness
Offered by
University of Virginia
A premier institution of higher education, The University of Virginia offers outstanding academics, world-class faculty, and an inspiring, supportive environment. Founded by Thomas Jefferson in 1819, the University is guided by his vision of discovery, innovation, and development of the full potential of students from all walks of life. Through these courses, global learners have an opportunity to study with renowned scholars and thought leaders.
Syllabus - What you will learn from this course
Введение в стратегический анализ
Добро пожаловать в первый модуль курса "Основы". В этом модуле мы обсудим значение и важность бизнес-стратегии для конкурентного позиционирования организации. Вы узнаете о стратегическом анализе и инструментах анализа SWOT, конкурентов и среды. Изучайте основы бизнес-стратегии и развивайтесь!
Анализ структуры отрасли
Здравствуйте! С возвращением! В этом модуле мы рассмотрим, как оценить структуру отрасли и как динамика конкуренции в отрасли влияет на рентабельность. Мы подробнее остановимся на инструменте анализа пяти сил — широко используемой и крайне действенной аналитической системе. Удачного анализа!
Анализ способностей компании
Добро пожаловать! В этом модуле мы рассмотрим материальные и нематериальные активы, формирующие силу организации. Мы подробно остановимся на том, как провести анализ способностей и как использовать его результаты при принятии решений. Удачного анализа!
Определение конкурентной позиции
Добро пожаловать в заключительный модуль. На этих уроках мы рассмотрим конкурентное позиционирование компаний относительно других участников, а также проанализируем преимущества и недостатки четырех типовых конкурентных позиций, которые могут занимать компании. Мы воспользуемся простым и интуитивно понятным инструментом, картами стратегических групп, чтобы визуально передать информацию о позиционировании компании, и обсудим, какая позиция позволит конкретной компании получить максимальную выгоду. Удачного анализа!
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