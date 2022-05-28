About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

Approx. 9 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Как использовать инструменты анализа SWOT, конкурентов и среды

  • Как оценить структуру отрасли и как динамика конкуренции в отрасли влияет на рентабельность

  • Как провести анализ способностей и как использовать его результаты в принятии решений

  • Как анализировать преимущества и недостатки четырех типовых конкурентных позиций

Skills you will gain

  • Asset
  • Communication
  • strategy
  • Competitiveness
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level

Approx. 9 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

Placeholder

University of Virginia

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

Введение в стратегический анализ

2 hours to complete
11 videos (Total 48 min), 5 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

Анализ структуры отрасли

2 hours to complete
10 videos (Total 66 min), 1 reading, 1 quiz
Week
3

Week 3

1 hour to complete

Анализ способностей компании

1 hour to complete
8 videos (Total 43 min), 1 reading, 1 quiz
Week
4

Week 4

4 hours to complete

Определение конкурентной позиции

4 hours to complete
7 videos (Total 40 min), 3 readings, 3 quizzes

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder