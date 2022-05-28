谈到中华传统文化，大家首先想到的莫过于以孔子思想为代表的儒学思想，但中华传统文化绝不止这些；谈到中医药，大家第一印象可能是针灸、按摩，因为她们已经走向全球，但中医药也远不止如此。医学、生物学飞速发展的21世纪，中医药学这一古老学科为什么还有生命力？她与现代医药学有何不同？为什么很多人觉得中医药知识体系不容易学习和掌握？因为：中医药学具有深厚的中华传统文化背景，如果不了解中华传统文化，就难以深入理解中医药学的思想和知识。
中医药与中华传统文化Shanghai Jiao Tong University
About this Course
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Shanghai Jiao Tong University
Shanghai Jiao Tong University, a leading research university located in Shanghai, China, has been regarded as the fastest developing university in the country for the last decade. With special strengths in engineering, science, medicine and business, it now offers a comprehensive range of disciplines in 27 schools with more than 41,000 enrolled students from more than one hundred countries.
Syllabus - What you will learn from this course
绪论
什么是中华传统文化？什么是中医药？为何要学习中医药与中华传统文化这门课程？希望大家带着思考进入本模块学习！本章还就课程内容模块的设计进行简要介绍，便于大家按照知识图谱自主学习。
走近中医药
本模块彭老师将从支持、反对中医药的不同观点入手探讨对中医药产生不同看法的时代背景和历史原因，如针灸如何被国际社会所接受、历次攻击中医药风波等；并从中医药起源、发展脉络进行历史回顾，使学习者对中医药有客观的认识。通过本模块的学习，相信大家对中医药会有更加全面、清晰的认识。
阴阳思想漫谈
阴阳思想是存在于宇宙间的普遍规律，中医药学吸收了阴阳思想中合理化的内容，逐渐形成了中医药学的阴阳理论，从而为阴阳思想的传承和发展提供了客观载体。跳出中医药学学科本身，在现代自然科学、社会科学，乃至浩瀚无垠的宇宙中，阴阳思想又带给我们哪些思考？让我们在学习中进行思想的交锋！
五行学说探析
从“五方说”、“五材说”发展到人们观察自然，了解社会的一种思维方式的“五行说”，五行学说的演变凝集了千百年来中华民族的智慧。事物、现象间的五行属性关联是怎样的？五行生克制化有何规律？通过本模块的学习，大家不仅能找到以上问题的答案，而且学会从合理性、局限性两方面认识五行学说。更重要的是通过五行学说的分析，大家能够思考如何将五行学说更好地用于健康领域的研究和实践。
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
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