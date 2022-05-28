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Instructor

Offered by

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Shanghai Jiao Tong University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

绪论

1 hour to complete
5 videos (Total 31 min), 1 reading, 1 quiz
Week
2

Week 2

3 hours to complete

走近中医药

3 hours to complete
7 videos (Total 77 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

阴阳思想漫谈

2 hours to complete
4 videos (Total 32 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

五行学说探析

2 hours to complete
4 videos (Total 49 min), 1 reading, 2 quizzes

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