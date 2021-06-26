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Back to حدث كايزن في شرائح جوجل

Learner Reviews & Feedback for حدث كايزن في شرائح جوجل by Coursera Project Network

About the Course

بنهاية هذا المشروع ، ستكون قادرًا على أداء حدث كايزن وتقديمه من خلال شرائح جوجل. ستكون قادرًا على فهم عملية تحسين العملية المكونة من 4 خطوات وتكون قادرًا على إجراء تحليل السبب الجذري 5W و 2H. سوف تتعلم تحليل البيانات لإظهار التحسن باستخدام المهارات التحليلية والقياسات الكمية. ما هي مزايا العمل في كايزن؟ تقليل الهدر. يعد تقليل الهدر أحد الجوانب الرئيسية في Kaizen وغالبًا ما يكون أسهل في البداية. تبسيط إجراءات العمل. تفيد كايزن الشركات أيضًا من خلال التخلص من العمل الشاق للغاية. تحسين السلامة. تحسين رضا الموظفين والعملاء. ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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1 - 3 of 3 Reviews for حدث كايزن في شرائح جوجل

By Salem R A S

Jun 26, 2021

ممتاز

By ALI A M A A

Jun 7, 2021

ممتاز

By Hamdan S A A

May 29, 2021

good

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