Learner Reviews & Feedback for كيفية استعمال التطبيق ساندين بلو by Coursera Project Network
About the Course
في نهاية هذه الدورة، سوف تكون قد تعرفت بالإجمال على ساندين بلو. ستتعلم كيفية استعمال التطبيق، وكيفية إنشاء حسابك الخاص وأنواع الخطط وخصائصها. كما ستتعرف على كيفية إضافة جهة اتصال وإنشاء استمارة التسجيل لجمهورك. ستأخذ علما بأهم الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء نموذج لبريد إلكتروني لكي يتم إرساله لمجموعة من العملاء في آن واحد. من خلال هذه الدورة التدريبية ستصبح لديك دراية على كيفية تحليل وعرض النتائج...