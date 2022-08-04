Learner Reviews & Feedback for ادارة المشاريع واصدار الفتواتير باستخدام هارفيست Harvest by Coursera Project Network
About the Course
في هذه الدورة التدريبية القائمة على المشروع الارشادي والتي تستغرق ساعة واحدة، ستقوم بخلق حساب على منصة هارفيست وخلق المشاريع المختلفة، ومراجعة جداولها الزمنية وتوليد التقارير الخاص بها. كما ستقوم ايضاً بتوليد تقارير تقدم المشاريع وإصدار الفواتير الخاصة بالعملاء وإدارة الأدوار والمصروفات واعدادات الحساب الأخرى.
هذا المشروع الارشادي مخصص لمدراء المشاريع وأصحاب الاعمال الحرة الراغبين في استخدام منصة هارفيست لأدراه المشاريع ومتابعتها وقبول المدفوعات من العملاء عن طريق الانترنت.
عند الانتهاء من هذا المشروع ستكون قادراً على متابعة جميع مشاريعك وجداولها الزمنية وتكاليف انتاجها والارباح من خلال منصة واحدة متكاملة....