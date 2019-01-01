Learner Reviews & Feedback for الخطوات الأولى في فيسمي by Coursera Project Network
About the Course
بنهاية هذا المشروع، ستكون قد تعلمت كيفية استخدام فيسمي لإنشاء وتصميم مشاريع بسيطة باستخدام الإصدار المجاني.
فيسمي عبارة عن منصة تصميم رسومية على شبكة الإنترنت تساعدك على إنشاء محتوى مرئي عبر الإنترنت.
هذا المشروع هو مقدمة شاملة حول أهمية البرنامج فيسمي وكيفية استعماله، وهو موجه للمتعلمين الذين ليس لديهم أي خبرة في استخدام منصة فيسمي.
يمكن للمتعلمين بسهولة إنشاء وتنفيذ تعديلات إبداعية بمفردهم أو كفريق باستخدام أدوات التصميم عبر الإنترنت لاستخدامها عند تسويق أعمالهم.
يمكننا استخدام فيسمي لإكمال هذا المشروع لأنه يوفر جميع الأدوات التي تحتاجها لإنشاء منتج منظم وجذاب بصريًا مع تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات للمشاركة والتعاون...