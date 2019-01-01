Learner Reviews & Feedback for اساسيات تحليل أمن الشبكات باستخدام Wireshark by Coursera Project Network
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بنهاية المشروع ده، حتكون قادر علي انك تستخدم Wireshark بطريقة احترافية في تحليل بيانات الشبكة والتقاط الحزم الخاصة ببيانات معينة وقراءتها واستخلاص معلومات مفيدة تساعدك في حل المشكلات المحتملة في الشبكة. حنتعلم ازاي نقدر نتعامل ب wireshark ونعمل التقاط للبيانات اللي بتمر في الشبكة باستخدامة, وحنتعلم تحليل البيانات دي عشان نكتشف حركة البيانات في الشبكة ونقدر نفهمها.
Wireshark هي أداة مفتوحة المصدر, بتستخدم في التقاط حزم البيانات اللي بتمر عبر الشبكة, وتحليلها وممكن تشتغل علي أنظمة Windows و Linux, وهي أداة لا غني عنها لمديري الشبكات ومتخصصي الأمن السيبراني.
المشروع ده يصنف انه مستوي متوسط (Intermediate), لأنه بيحتاج معرفة بأساسيات الشبكات زي (TCP/IP, OSI, IPv4, Frame) وهو موجه للمهتمين بمجال الشبكات سواء بيعملوا فعلاً او مازالو في مرحلة التعلم و حابين انهم يطوروا مهاراتهم عن طريق تعلم الأداة دي، كمان موجه للمهتمين بمجال الأمن السيبراني نظراً لأهمية الأداة دي في المجال ده كمان....