Learner Reviews & Feedback for إنشاء تصاميم تسويقية لمنصات التواصل الإجتماعي على Canva by Coursera Project Network
About the Course
مع نهاية المشروع ده، هتقدر تعمل تصاميم إحترافية لكل منصات الsocial media باستخدام Canva. على مدار المشروع هنقدر نعمل تصاميم من الصفر باستخدام المزايا المختلفة إلي بتقدمها المنصة، وهنقدر نستخدم الTemplates اللي بتقدمها Canva مع شوية تعديلات بسيطة عشان نخليها متماشية مع الشركة أو الBrand بتاعتنا.
المشروع ده حيساعدك بسهولة إن يكون دايماً عندك تصاميم جاهزة وبشكل سريع للمحتوى بتاعك على كل صفحاتك في مختلف منصات الSocial Media بدون ما يكون عندك Graphic Designer مخصوص. Canva كمان يعتبر كنز مهم جداً لكل الناس إلي لسة بتبدأ مشاريع أو businesses خاصة بيها ومعندهاش ال-budget إلي تخليهم يبقى معهم Graphic Designer شغال في الشركة بشكل مستمر. وكدا بيكون موفر جداً وفي نفس الوقت حيساعدك يبقى عندك social media marketing قوي.
المشروع ده للمستوى المبتدئ من الناس اللي معندهاش أي مهارات في الGraphic Designing وبتكون محتاجة تصميمات كتير علشان العملاء بتوعها أو حتى الbusiness الخاص بيهم.
في المشروع ده هنستخدم Canva وهو موقع على الانترنت الهدف منه هو عمل أي تصميم لأي حاجة ممكن نحتاجها. وكمان عندهم application ممكن ينزل على الموبايلات وده بيكون عملي جداً لو محتاجين نعمل تصميم بسرعة ومعندناش Access على لابتوب أو كمبيوتر....