Learner Reviews & Feedback for برنامج سلاك للتواصل مع فريق العمل باحترافيّة by Coursera Project Network
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About the Course
تتعرف عزيزي المتعلّم/الطالب في هذه الدورة التدريبية على كيفية الاستفادة من برنامج سلاك لتعزيز التواصل مع فريق العمل و تنظيم الإدارة في شركة، مع إمكانيّة استخدامه للتواصل العام بين الأشخاص،
في نهاية هذه الدورة ستتمكن من الإستفادة من كل مميزات سلاك و إنشاء مساحة العمل الخاصّة بك لتتمكن من الوصول إلى كل أهدافك وتجمع كل الخصائص الموجودة في التطبيقات الأخرى ضمن برنامج واحد شامل وهو سلاك للتواصل.
بعد الانتهاء من الدورة ستتمكن من استخدام برنامج سلاك بشكل فعّال....
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