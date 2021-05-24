Learner Reviews & Feedback for دليل استخدام كانفا للمبتدئين by Coursera Project Network
4.7
stars
16 ratings
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9 reviews
About the Course
هناك عدد كبير من البرامج والتطبيقات والمواقع التي يمكن من خلالها تحرير الصور والتعديل عليها، بعضها بدائي أولي لا يتمتع بإمكانيات كبيرة، وبعضها الآخر قد يكون أكثر تعقيدات أو أعلى إمكانيات مما يحتاجه المستخدم العادي، وفي هذه الحالات يأتي دون استخدام موقع كانفا وهو الموقع الذي استطاع أن يجمع بين أفضل ما يمكن إيجاده في أي من تطبيقات تحرير الصور الاحترافية مع تقديم هذه الإمكانيات في واجهة استخدام بسيطة وسهلة ملائمة للمبتدئين، حتى ممن لا يملكون أي خبرة سابقة في تحرير الصور.
ولذلك ستكون هذه الدورة التدريبية عبارة عن دراسة تمهيدية عن كانفا، حيث سنتعرف على كيفية استخدام موقع كانفا وطبيعته ووظائفه وكيفية استخدامه وعناصر التحرير الأولية المناسبة للمبتدئين.
في نهاية هذه الدورة ستكون قادرا على إنشاء حسابا مجانيا وستكون لديك دراية شاملة على الواجهة الإلكترونية لكانفا ومميزات وخصائص هذا التطبيق.
في هذا المشروع، ستقوم بتعديل قالب مسبق التصميم لرسم جرافيكي لوسائل التواصل الاجتماعي للأعمال التجارية، هذا التصميم سيكون قابلا للمشاركة عبر منصات وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بك كما يمكن لك مشاركته كرابط عبر الإنترنت.
بإكمال هذه الدورة التدريبية سيكون بإمكانك حفظ جميع تصاميمك وإنشاء مجلدات....
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1 - 9 of 9 Reviews for دليل استخدام كانفا للمبتدئين
By Ahmed H A H A S
•
May 24, 2021
ممتاز
By عبدالله ا
•
Jun 16, 2021
ممتازl
By ALI A M A A
•
Jun 6, 2021
ممتاز
By Abdulrahman M H A
•
Jul 30, 2021
great
By Salem R A S
•
Jun 26, 2021
ممتاز
By KHALED A S A M A
•
Jun 16, 2021
ممتاز
By Nouf A H M A M
•
Jun 8, 2021
ممتاز
By Hamdan S A A
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May 24, 2021
ممتاز
By Mahmoud m
•
Nov 15, 2021
لقد كانت دوره مهمه للانطلاق ف العمل التجاري الخاص بي.. شكرا من القلب