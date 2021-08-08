Learner Reviews & Feedback for انشاء عرضً تقديميً باستخدام مشروع العروض التقديمية من جوجل by Coursera Project Network
About the Course
بحلول نهاية هذا المشروع ، ستقوم بإنشاء Google Slide الذي يحتوي على مقدمة ومرئيات ومخططات مرتبطة وخاتمة. سوف تتعلم كيفية إنشاء عرض تقديمي إعلامي يجذب انتباه الجمهور. ستتعلم أيضًا كيفية ربط المخططات من جداول بيانات جوجل بالعرض التقديمي الذي ستتم مزامنته مع تغير البيانات.
تتمثل فائدة إنشاء عرض تقديمي باستخدام العروض التقديمية من جوجل في أن العرض التقديمي النهائي هو:
1. سهل المشاركة (على سبيل المثال عبر رابط أو مضمن في موقع ما).
2. من السهل التعاون مع الآخرين.
3. يسهل الوصول إليه في أي مكان يوجد فيه اتصال بالإنترنت.
4. سهولة الاندماج في مواقع جوجل الحالية.
5. سهولة إضافة الرسومات والصور والفيديو.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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