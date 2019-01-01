Learner Reviews & Feedback for إنشاء عقد مشروع باستخدام محرر مستندات جوجل by Coursera Project Network
About the Course
هل تم تكليفك بإدارة مشروع ولا تعرف كيفية البدء في التقاط جميع المعلومات ذات الصلة بتنسيق موجز ودقيق؟
بنهاية هذا المشروع ، ستنشئ مستندًا رئيسيًا ومستندًا حيًا يحتوي على معلومات مهمة يمكنك أنت وأصحاب المصلحة الرجوع إليها أثناء تطور مشروع
عقد المشروع هو مستند حي يعرض المعلومات الأساسية للمشروع ، مثل اسم المشروع والجهات الراعية والمشكلة وبيانات الهدف والنطاق والفوائد والجدول الزمني. يتم استخدامه عادةً في منهجية Lean Six Sigma DMAIC (التحديد والقياس والتحليل والتحسين والتحكم) في بداية المشروع ، ويُشار إليه باستمرار طوال عمر المشروع ، وبعد ذلك.
باستخدام الحد الأدنى من المهارات البرمجية ، ستتمكن من تصنيف هذه المعلومات في مستند باستخدام بنية جدول بسيطة. ستتضمن هذه الدورة مهارات على مستوى المبتدئين باستخدام محرر مستندات Google. يعد إنشاء ميثاق مشروع منظم منطقيًا طريقة رائعة ليس فقط لتلخيص جميع الأجزاء المتحركة لمشروعك في مستند واحد سهل الاستخدام ولكن أيضًا لقياس نجاح مشروعك.
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....