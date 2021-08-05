Learner Reviews & Feedback for إنشاء تصاميم تسويقية مذهلة باستخدام كانفا by Coursera Project Network
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About the Course
في نهاية هذه الدورة التدريبية ستقوم بإنشاء نموذج لتصميم جرافيكي لوسائل التواصل الاجتماعي و للأعمال التجارية، سيكون هذا التصميم قابلا للمشاركة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعية الخاصة بك، وستكون قادرا على دمج تشكيلة ألوان من أسلوب عملك، من أجل خلق علامة تجارية معترف بها في إطار استراتيجية التسويق عبر الشبكات الاجتماعية الخاصة بك. ستتضمن هذه الدورة التدريبية دراسة تمهيدية عن Canva ، وكيفية تحديد حجم ودمج الصور الخاصة بعملك في منشور أو إعلان، وإعداد منشور لقنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي. يوفر موقع كانفا أداة بسيطة وسهلة الإستعمال لإنتاج ابداعات تسويقية مبهرة. تمكنك من تمثيل عملك أو شركتك على أكمل وجه. وتعريف عملائك المستقبلين على خدماتك ومنتجاتك..
ملاحظة: تعمل هذه الدورة التدريبية بشكل أفضل للمتعلمين المقيمين في منطقة أمريكا الشمالية. نعمل حاليًا على توفير نفس التجربة في مناطق أخرى....
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